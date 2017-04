Kreis Waldshut Hochrhein-Strecke: Waldshuter Tarifverbund und Verkehrsclub kritisieren massiv Schienenverkehr

Verspätungen, alte Züge, zu wenig Haltegriffe, abgeschlossene Toiletten und nicht funktionierende Heizungen bei Zügen auf der Hochrheinstrecke zwischen Ulm/Singen und Basel sorgen für Ärger bei den Kunden der Bahn.

Kreis Waldshut – Mit einem drastisch formulierten Beschwerdebrief hat sich der Waldshuter Tarifverbund (WTV) an die Deutsche Bahn Regio und die Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg (NVBW) sowie das Verkehrsministerium gewandt.

Der WTV spricht von „erheblichen Mängeln, die in einzelnen Situationen als unzumutbar zu betrachten sind“. Speziell die Züge der Reihe VT 611 sorgen für Unmut. Denn anstelle von zwei vorgesehenen Einheiten, gebe es nur eine Einheit, was zu erheblichen Platzproblemen führe. Der WTV: „Wir haben den Eindruck, dass die Hochrhein-Region sowohl vom Besteller noch vom Ersteller die notwendige Beachtung findet.“ Die beklagten Defizite auf der Hochrheinbahn sind für den WTV sogar Anlass, auf eine Feier zu seinem 20-jährigen Bestehen zu verzichten. Stattdessen will der Verbund das Geld in die Machbarkeitsstudie für die Reaktivierung des Gleises 2 in Tiengen sowie für die Herstellung eines Bahnsteigzuganges am Gleis 2 in Lauchringen zur Verfügung, um die Infrastruktur am Hochrhein zu verbessern.

Auch der Regionalverband Südlicher Oberrhein des Verkehrsclubs Deutschland (VCD) kritisiert die DB Regio. Der VCD sieht die Ursache für die Mängel auf der Hochrhein-Strecke vor allem im Zusammenhang mit der verzögerten Elektrifizierung. Der Verkehrsclub: „Obwohl das Projekt noch in keinem Finanzierungstopf beantragt ist, schwadroniert man von einem Fertigstellungstermin bis 2025. Der ehemalige Fertigstellungstermin 2016 lässt sich ja leider im Jahr 2017 nicht mehr glaubhaft vermitteln. Die Verkehrsverträge mit der DB-Regio haben daher eine relativ kurze Laufzeit, was dazu führt, dass keine neuen Fahrzeuge eingesetzt werden.

Die ‚neuen’ Triebwagen der Regionalbahn sind andernorts ausrangiert worden und standen zwischenzeitlich drei Jahre lang auf dem Abstellgleis. Die Triebwagen der IRE sollen im Laufe des Jahres durch ‚modernisierte’ Nachfolgewagen vom Typ VT 612 ersetzt werden – mit ähnlich schmalen Türen und Stufen.“

Weiter kritisiert der Verkehrsclub, dass nie ernsthaft untersucht worden sei, inwiefern ein zweites Gleis zwischen Waldshut und Erzingen notwendig ist. Der Verkehrsclub: „Dieser eingleisige Abschnitt ist bereits jetzt zu 100 Prozent ausgelastet. Wenn also der Wunsch der Schweiz nach weiteren schnellen Verbindungen zwischen Schaffhausen und Basel erfüllt werden soll, ergeben sich ohne zweites Gleis Verschlechterungen für den Regionalverkehr.“ Der VCD weiter: „Mit der Elektrifizierung würde die Pünktlichkeit der Inter-Regios weiter darunter leiden, dass sich Verspätungen in die Gegenrichtung übertragen, weil die Züge darauf warten müssen, bis verpätete Züge den eingleisigen Abschnitt verlassen haben. Selbstverständlich muss auch die DB-Regio ihre Hausaufgaben machen und für funktionierende Züge sowie ausreichend Personal sorgen, damit Reisende und Pendler nicht länger mit regelmäßigen Verspätungen und Zugausfällen leben müssen.“

Sowohl die DB Regio in Stuttgart als auch die NVBW haben bis Redaktionsschluss dieser Zeitung keine Stellungnahme zu den Vorwürfen abgegeben.

Schienengipfel

Wie es mit dem Schienenverkehr am Hochrhein weitergeht, darüber diskutiert Rita Schwarzelühr-Sutter, SPD-Bundestagsabgeordnete und Parlamentarische Staatssekretärin, beim Schienengipfel am 3. Mai, 18.30 Uhr, im Kornhaus in Waldshut mit Vertretern der Bahn, Politik und Bürgern. Insbesondere geht es um Verspätungen, veraltete Züge in mangelhaftem Zustand und eine schlechte Taktung sowie die Elektrifizierung der Hochrheinbahn verbunden mit neuem, barrierefreien Zugmaterial, das auf sich warten lässt.