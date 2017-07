Kreis Waldshut Harald Würtenberger übt Kritik an der Politik der Forstwirtschaft

Harald Würtenberger referiert über die aktuelle Lage auf dem Holzmarkt. Die Kreisversammlung der Freien Wähler ist der Anlass dafür.

An der Hauptversammlung des Kreisverbands der Freien Wähler in Tiefenstein warf Forstwirtschaftsingenieur Harald Würtenberger, Mitglied des Gemeinderats von Waldshut-Tiengen und des Kreistags, einen kritischen Blick auf die Forstwirtschaft im Landkreis Waldshut. Bei einer Waldfläche von 550 Quadratkilometern ging er von einem jährlichen Zuwachs von 400 000 Erntefestmetern bei einem angenommenen durchschnittlichen Zuwachs von acht Festmetern pro Jahr und Hektar aus. „Geerntet werden aber nur 250 000 Festmeter pro Jahr, was bedeutet, dass 150 000 Festmeter jährlich ungenutzt bleiben“, sagte Würtenberger.

Für die Bearbeitung der 250 000 Festmeter wären vor zehn Jahren rund 500 Forstarbeiter notwendig gewesen, heute werden sie durch große Maschinen, wie Vollernter, ersetzt. Für die Markierung, Erfassung und den Verkauf des Holzes beschäftigt der Landkreis Waldshut mindestens 60 Förster, Oberförster, Schreibkräfte und Verkäufer. „Bei einem unterstellten Gehalt von 66 000 Euro pro Jahr bedeute dies Kosten von 20 Euro pro Festmeter nur für die Löhne der Kreisförster“, so Würtenberger, der von weiteren fünf Euro für Treibstoff, Versicherungen und dergleichen ausging. Sein Fazit: „Die Beförsterung und der Verkauf des Holzes im Landkreis Waldshut kosten also den Steuerzahler circa 25 Euro pro Festmeter.“ Hinzu kommen Arbeitskräfte für die Bedienung und Wartung der Ernte- und Rückemaschinen sowie für den Transport des Holzes, was laut Würtenberger 45 Arbeitsplätze ergibt.

Ernüchternd fiel sein Blick auf die Sägewerke aus: Von den inzwischen nur fünf bis sechs Sägewerken im Landkreis und in der Waldholzsparte der Firma Gutex werden etwa 120 000 Festmeter Holz verarbeitet. Das heißt: „Der ehemalige Holzimportkreis Waldshut ist, geschuldet dem Wegfall vieler Sägewerke und natürlich der Papierfabrik Albbruck, zu einem Holzexportkreis geworden“, erklärte er. Und: „Heute muss Holz oft weit aus dem Landkreis heraus gefahren werden, um einen Käufer zu finden, was sich direkt auf den Erlös des Waldbesitzers niederschlägt.“ Dies sei nicht zuletzt einer Forstpolitik geschuldet, die jahrzehntelang zentrale Einheitspreise festgelegt und einen ortsüblichen Marktpreis verhindert habe. „Dieser unsäglichen Monopolstellung sind im Landkreis Waldshut über 560 Arbeitsplätze anheimgefallen“, rechnete er vor.

Heute sind in der Säge- und Holzindustrie direkt nur noch 40 von ehemals 600 Arbeitsplätzen vorhanden, so Würtenberger. Zurzeit beschäftigt die Bereitstellung des Rohstoffs Holz vom Wald bis ins Werk im Landkreis Waldshut circa 130 Menschen. Daraus ergeben sich für Würtenberger 60 Löhne zu insgesamt vier Millionen Euro sowie Holzerntekosten zu fünf Millionen Euro. Mit Transportkosten und Holzreinerlösen trage der Wald im Landkreis Waldshut bis zu 24 Millionen Euro zur Wertschöpfung im Landkreis bei, mit Arbeitsplätzen in der Säge- und Holzwerkstoffindustrie sowie dem holzverarbeitenden Gewerbe „kommt man leicht auf über 100 Millionen Euro Gesamtumsätze, die im Landkreis erwirtschaftet werden“, so Würtenberger.

„Dies ist ein nicht unerheblicher Faktor im Landkreis, den es unbedingt zu erhalten und auszubauen, aber nicht weiter mit Biosphären- oder Naturschutzgebieten einzuschränken gilt“, bemerkte er. Da der Wald im Landkreis „ein erheblicher Wirtschaftsfaktor für die Menschen vor Ort ist“, müsse der Markt der Forstwirtschaft auch privaten Anbietern geöffnet werden, forderte Würtenberger – und zwar „auf Augenhöhe und diskriminierungsfrei“.