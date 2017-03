Handwerkskammer Konstanz verzeichnet Plus bei Azubis. Ein Minus gibt es aber im Kreis Waldshut von 1,4 Prozent. Trotzdem gibt es keinen Grund zur Sorge: Die Ursache für das Minus liegt laut Kreishandwerksmeister Thomas Kaiser bei den sehr hohen Zahlen aus dem Vorjahr.

Kreis Waldshut – Die Handwerkskammer Konstanz hat 2016 wieder mehr Lehrlinge (1707 Ausbildungsverträge) verzeichnet. Allerdings nicht im Kreis Waldshut. Entgegen des Wachstumstrends von 3,4 Prozent gab es im Kreis Waldshut ein leichtes Minus von 1,4 Prozent. Doch Thomas Kaiser, Kreishandwerksmeister in Waldshut, gibt Entwarnung. "Der leichte Rückgang kommt dadurch zustande, dass wir im Vorjahr ein Plus von über 14 Prozent bei den Lehrlingen verzeichnen konnten. Schon für das kommende Ausbildungsjahr 2017/18 haben wir jetzt bereits zahlreiche Bewerber für eine Lehrstelle." Kaiser blickt deshalb weiter positiv in die Zukunft: "Das Denken der jungen Menschen beginnt sich zu wandeln. Viele sehen, dass man nicht automatisch mit einem Uni-Abschluss das große Geld verdient, sondern es auch gerade im Handwerk sehr gute Löhne gibt."

Obwohl die Handwerkskammer Konstanz generell von erfreulichen zahlen spricht, warnt die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt, Bezirksverband Südbaden dennoch vor einem Fachkräftemangel in Handwerksbetrieben ihres Fachbereiches. Auch wenn die Handwerkskammer insgesamt von mehr Auszubildenden spricht, habe es 2016 nur 1400 Lehrlinge gegeben, die eine Abschlussprüfung absolviert haben. Vor fünf Jahren seien es noch mehr als 2000 gewesen. "Das macht einen Rückgang von 32 Prozent", so die IG Bau. Kreishandwerksmeister Thomas Kaiser bestätigt: "Die Baubranche steht vor einer Herausforderung." Den Grund dafür sieht er bei der körperlichen Belastung in den Bauberufen wie Gerüstbauer, Maurer und Betonarbeiter. "Die Berufe sind körperlich sehr anstrengend. Dennoch gibt es auch hier einen Wandel, denn es werden immer mehr Maschinen eingesetzt, die die Arbeiter entlasten."

Potenzial sieht Thomas Kaiser bei den Flüchtlingen. "Viele haben großes Interesse an einer Ausbildung oder gleich einer Stelle. Allerdings scheitert es hier an der Sprache." Freie Stellen gebe es im Kreis Waldshut ausreichend. Er selbst hat in seinem Betrieb einen syrischen Flüchtling als Praktikanten eingestellt. "Er absolviert jetzt einen Deutschkurs bei der GWA. Schließt er den Kurs erfolgreich ab, dann können wir ihn einstellen."

Die beliebtesten Berufe sind laut Handwerkskammer Konstanz Kfz-Mechatroniker (215 Azubis), Friseur (146 Azubis), Elektroniker (141 Azubis), Zimmerer (127 Azubis) und Anlagenmechaniker SHK (118 Azubis). Ein deutliche Plus gibt es im Nahrungsmittelhandwerk (+32,4 Prozent). Vor allem konnten wieder deutlich mehr Bäckerlehrlingen gewonnen werden. Ein deutliches Plus ist auch in der Berufsgruppe Gesundheit/Chemie (+ 12 Prozent), insbesondere in den Berufen Zahntechniker und Friseur, zu verzeichnen.

Handwerkskammerpräsident Gotthard Reiner zieht insgesamt eine positive Bilanz für das Ausbildungsjahr 2016: „Wir sind froh, dass unsere Nachwuchswerbung Früchte trägt und wieder mehr Jugendliche den Weg ins Handwerk gefunden haben. Inzwischen spricht sich herum, dass wir nicht nur Alternativen, sondern auch Perspektiven zu bieten haben. Jugendliche setzen auf eine gute Ausbildung als solider Basis und sehen ihre Entwicklungsmöglichkeiten im modernen Handwerk“, sagt er.

Jugendlichen, die derzeit auf der Suche nach einer Lehrstelle sind, rät Sabine Schimmel, Fachbereichsleiterin für Bildung und Ausbildungsberatung der Handwerkskammer Konstanz, den direkten Weg zu nehmen: „Einfach beim Handwerksbetrieb um die Ecke nachfragen und in einem Praktikum Beruf und Betrieb kennenlernen – das ist für beide Seiten nach wie vor die beste Grundlage für den Start in die Ausbildung“, sagt sie.

Noch haben Schulabgänger nämlich die volle Auswahl bei den rund 130 Ausbildungsberufen im Handwerk: „In fast allen Gewerken sind derzeit noch Plätze frei“, so Sabine Schimmel. Allein die Ausbildungsplatzbörse der Handwerkskammer Konstanz verzeichnet derzeit über 370 freie Lehrstellen für den Start des neuen Ausbildungsjahres im Herbst. Am häufigsten gesucht werden Auszubildende in den Berufen Elektroniker, Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, Friseur, Augenoptiker und Zimmerer. Aber auch, wer sich als Bäcker, Maler, Schreiner oder im Fachverkauf für das Lebensmittelhandwerk ausbilden lassen möchte, findet in der Region noch viele offene Stellen.

Ausbildung

Fündig werden Jugendliche mit dem bundesweiten Lehrstellenradar. Die kostenlose App gehört für viele Schüler schon selbstverständlich auf ihr Smartphone. Jüngst kam ein Update heraus, das die Suche nach freien Lehrstellen und Praktikumsplätzen noch einfacher macht: Einfach ein Suchprofil mit interessanten Berufen, Ort und Umkreis angeben, dann kommen die Angebote automatisch aufs Handy. Im Internet veröffentlichen auch Ausbildungsbetriebe aus dem Handwerkskammerbezirk Konstanz freie Lehrstellen und Praktikumsplätze (www.hwk-konstanz.de/lehrstellenboerse).