Kreis Waldshut Grüne Zettel: Zöllner müssen weiterstempeln  aber kommt bald die Bagatellgrenze?

Die elektronische Abwicklung der Mehrwertsteuer-Rückerstattung wird es wohl nicht vor 2020 geben, teilt das Bundesfinanzministerium mit. Stempelstellen sollen bis dahin Entspannung bringen. In Rheinheim wird diese gut angenommen. Oder kommt bald die Bagatellgrenze? Der Haushaltsausschuss des Bundestags hat diese nun gefordert.

Die Rückerstattung der Mehrwertsteuer sorgt immer wieder für Diskussionen auf beiden Seiten der Grenze. Während in der Schweiz im Kampf gegen den Einkaufstourismus ein Lösungsansatz nach dem anderen publik wird, kommt nun auch in Deutschland Schwung in das Thema. Der Haushaltsausschuss des Bundestags hat jetzt den Beschluss gefasst, die Einführung einer sogenannten Bagatellgrenze zu fordern.



Der Ausschuss folgt damit dem Vorschlag des Bundesrechnungsshofs, teilt die SPD-Bundestagsabgeordnete und Parlamentarische Staatssekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter mit. Damit fordere das Parlament das Bundesfinanzministerium auf, die gesetzliche Grundlage für eine solche Einführung zu schaffen.

"Wertgrenze" nicht in Sicht

Aus der Pressestelle des Ministeriums hieß es vergangene Woche auf Nachfrage noch, dass die Einführung einer solchen Wertgrenze nicht in Sicht sei. Die Bundesregierung beabsichtige bis auf Weiteres nicht, dem Gesetzgeber die Einführung einer Bagatellgrenze vorzuschlagen, hieß es. „Solch eine Einführung muss man global im Blick haben, nicht nur die Grenze zur Schweiz“, erklärt Pressesprecher Dietmar Zwengel. Dies würde auch See- und Flughäfen betreffen. Bis Ende März 2018 hat das Ministerium nun Zeit, Stellung zu beziehen, erklärt das Büro von Rita Schwarzelühr-Sutter.

Deutlich länger lässt die Einführung einer Automatisierung zur Bestätigung von Ausfuhrscheinen auf sich warten. Mit der Planung ist seit Anfang 2016 die Generalzolldirektion beauftragt. „Aufgrund der Komplexität der zu lösenden Probleme ist mit einer Aufnahme des Echtbetriebs nach derzeitigem Stand nicht vor dem Jahr 2020 zu rechnen“, heißt es vom Bundesfinanziministerium in Berlin. Die Überlegungen auf Schweizer Seite, die zu dem Thema immer wieder vorgeschlagen werden, hätten darauf aber keinen Einfluss und würden die Planung nicht verzögern.



Statt durch Zöllner-Hand soll die Abfertigung in absehbarer Zeit dann digital erfolgen. Bereits seit Jahren besteht diese Absicht. „Für die Grenzregion zur Schweiz favorisieren Bundesregierung und Wirtschaft weiterhin eine Automatisierung des Verfahrens zur Bestätigung von Ausfuhrkassenzetteln,“ informiert Michael Hauck, Pressesprecher des Hauptzollamts Singen, das auch für den Kreis Waldshut zuständig ist.

Kurzfristig soll eine weitere Maßnahme greifen. Um Staus und Warteschlangen zu verkürzen, setzt der Zoll auf mehr Personal und Stempelpunkte, die etwas entfernt vom Grenzübergang eingerichtet werden. 49 neue Mitarbeiter sollen im Gebiet der Hauptzollämter Singen und Lörrach eingestellt werden. Zu Monatsbeginn nahm die Stempelstelle in Rheinheim ihren Betrieb auf – und ist laut Einschätzung des Hauptzollamts gut angelaufen. „Im Verlauf der ersten drei Wochen hat die Einrichtung bereits zu einer Entlastung des Zollamts Rheinheim und damit eben auch zu der angestrebten Verkehrsentlastung direkt an der Grenze geführt“, so Pressesprecher Michael Hauck.

Während in der ersten Woche das Verhältnis der Abfertigungen noch zwei Drittel am Zollübergang und ein Drittel an der Stempelstelle betrug, liege es mittlerweile bereits bei 50:50. „Die neue Abfertigungsmöglichkeit wird also durch die Schweizer Einkäufer genutzt und kann somit zur erhofften Verkehrsentlastung direkt am Grenzübergang beitragen“, ist Hauck zufrieden. Wo die weiteren Stempelstellen eingerichtet werden, ist noch unklar.

Im Nachbarland kursieren unterdessen diverse Vorschläge, wie man zumindest einen Teil der Steuereinnahmen und Umsätze im eigenen Land halten kann. Der aktuellste Vorschlag besagt, dass die Steuer-Rückerstattung nicht mehr an den Schweizer Kunden, sondern an den Staat gehen soll. Zudem liegt derzeit ein Antrag, die Freigrenze von 300 Franken auf 50 Franken zu senken, bei der Schweizer Wirtschaftskommission zur Prüfung. Ein weiterer Vorschlag fordert, dass das Einkaufen in der Schweiz günstiger wird. Die Stiftung für Konsumentenschutz hat hierfür eine Fair-Preis-Initiative gestartet. Die Interessengemeinschaft Detailhandel Schweiz, zu der Migros, Coop und Manor gehören, hat empfohlen, dass Einkaufstouristen, die sich die Mehrwertsteuer erstatten lassen, diese in der Schweiz nachzahlen müssen.

Mehrwertsteuer

Die Mehrwertsteuer in Deutschland beträgt 19 Prozent, beziehungsweise ermäßigt sieben Prozent für beispielsweise Lebensmittel und Zeitungen. Da die Schweiz nicht zur EU gehört, können sie die Mehrwertsteuer nach der Ausfuhr vom Händler zurückerhalten. Händler sind dazu allerdings nicht verpflichtet. Während es in Deutschland keine Bagatellgrenze gibt, liegt diese in Italien bei 155 Euro, in Frankreich bei 175 Euro und in Österreich bei 75 Euro.