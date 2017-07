Klettgau Gewässernachbarschaftstag in Klettgau-Grießen informiert über Hochwasserschutz im Kreis

Gewässernachbarschaftstag in Klettgau-Grießen informiert über Hochwasserschutz im Kreis

Die WBW Fortbildungsgemeinschaft für Gewässerentwicklung informierte Mitarbeiter der Bauämter und Bauhöfe über den Hochwasserschutz und über Vorsorgemaßnahmen. Dabei stand auch eine Exkursion an den Schwarzbach in Grießen auf dem Programm.

Der Hochwasserschutz im Landkreis auch unter der Berücksichtigung des Lebensraumes des Bibers war das Thema des jährlichen Gewässernachbarschaftstages in Klettgau-Grießen.

Geladen hatte die WBW Fortbildungsgemeinschaft für Gewässerentwicklung, die mit einem eintägigen Informationstag, die hiesigen Mitarbeiter der kommunalen Bauämter, Bauhöfe und Baurechtsämter rund um den Hochwasserschutz und über die Vorsorgemaßnahmen informierte, unter der Regie von Christoph Dörflinger vom Regierungspräsidium Freiburg. Dazu standen die Fachreferate der Experten und eine Exkursion an den Schwarzbach in Grießen auf dem Tagesprogramm.

Gerade durch die zunehmenden Starkregenereignisse rückt der Hochwasserschutz an kleineren Gewässern immer mehr in den Fokus. Dabei stellen die Biberpopulationen in den Hochwasser-Schutzbereichen die Gemeinden vor zusätzliche Herausforderungen.

Ziel der Veranstaltung war aufzuzeigen, wie bereits im Rahmen der Unterhaltsmaßnahmen entlang der Gewässer vorbeugender Hochwasserschutz möglich ist. "Ein wichtiges Instrumentarium sind die Gewässerschauen", betonte Christoph Dörflinger, hier gelte es ein Bewusstsein für die Ökologie der Gewässer zu schaffen, und den Gemeinden aufzuzeigen, wie im Hochwasserfall schnell und effektiv zu reagieren ist.

Im praktischen Teil der Veranstaltung hieß es Ausrücken zum Hochwassersperrwerk am Grießener Schwarzbach, dort wurden die mobilen Deichelemente zum Hochwasserschutz, die sogenannten "Floodtubes" vorgestellt. In die 15 Meter langen Kunststoffröhren wird zuerst Luft gepresst, um sie dann mit Wasser zu füllen. Sie können miteinander der Länge nach verbunden oder auch auch übereinander gestapelt werden, um das Wasser zurückzuhalten. Das Handling ist recht einfach und bei weitem schneller als das Aufschichten von Sandsäcken.

Mit Bettina Sättele, der Bibermanagerin des RP Freiburg, führte die Exkursion zu den Biberbauten am Schwarzbach. Die "putzigen" Tiere kollidieren des Öfteren mit der Landwirtschaft und dem Hochwasserschutz. Wann muss der Mensch in die Natur eingreifen? – unter diesem Aspekt stellen die Schwarzbach-Biber nach Bettina Sättele keine Gefahr dar. Auch eine Überpopulation stellte sie hier nicht fest, aber man nähere sich dem Sättigungsgrad. Der Frage nach der Notwendigkeit des Abschusses der Tiere bei einem Überhandnehmen erteilte sie eine klare Absage: "Das erledigen die Biber selbst, da sie keinen Konkurrenten in ihrem Revier dulden."