Der Mordprozess um den Stühlinger Waffenhändler vor dem Landgericht Waldshut kann noch bis April dauern. Eine Überwachungskamera liefert einem Verdächtigem ein Alibi. Er hatte mit seiner Aussage vor Gericht beim zahlreichen Publikum für Heiterkeit gesorgt.

Nicht alle Zeugen, die im Mordprozess gegen einen 48 Jahre alten Schwarzwälder auftreten, müssen Fragen beantworten. Einige aus dem Umfeld des getöteten Waffenhändlers sind selbst verdächtig oder beschuldigt, müssen sich also nicht selbst belasten durch ihre Aussage. Vorsorglich hat der Vorsitzende des Schwurgerichts, Martin Hauser, vier weitere Verhandlungstage bis zum 12. April reserviert. Am 13. März erwartet er das Gutachten des psychiatrischen Sachverständigen.

Zeitweise für Heiterkeit im immer noch zahlreichen Publikum sorgte ein Ex-Kunde des Waffenhändlers, gegen den die Kriminalpolizei wegen des Handelns mit Kriegswaffen und Drogen ermittelt hatte. Er wurde verdächtigt, zwei Tage nach dem Mord im Februar 2016 in die Wohnung des Händlers, im Haus der Waffenhandlung, eingestiegen zu sein, präsentierte dann aber ein Alibi. In Verdacht geriet der 28-Jährige, der den getöteten angeblich von wenigen Munitionskäufen kannte, als er Geld für die Beerdigung sammelte. Er machte Freunde darauf aufmerksam, dass im Keller des Waffengeschäfts noch "viele schöne Sachen" liegen, es aber schade wäre, wenn sie von der Polizei gefunden würden.

Das Alibi lieferte ihm die Überwachungskamera einer Tankstelle. Bei Durchsuchungen seiner Wohnung hatte die Polizei Softair-Waffen gefunden. Jeder habe gewusst, dass bei dem getöteten Waffenhändler die Kellertür immer unverschlossen war, so der Zeuge, was für den Vorsitzenden neu war. Bei anderen Zeugen will sich das Gericht damit begnügen, ihre Aussagen bei der Polizei zu verlesen. Schillernde Gestalten aus dem Umfeld des Opfers interessieren besonders die Verteidigung. Anwalt Thilo Bohr setzt auf die Möglichkeit eines großen Unbekannten, der nach dem Besuch des Angeklagten am Abend des 15. Februar 2016 auftauchte und den Waffenhändler erschoss.

Die Verteidigung will geklärt haben, ob eine bei der Leiche gefundene Patronenhülse einer der beiden Kugeln im Opfer zuzuordnen ist. Der Gutachter des Landeskriminalamts hält den Nachweis für unmöglich. Der Vorsitzende Richter wartet gleichwohl auf eine Untersuchung des Bundeskriminalamts und eine Expertenaussage aus Bayern. Sollten die Gutachter vorzeitig abwinken, könnte der Prozess noch im März enden. Am Montag, 13. März, ab 10.30 Uhr soll Professor Ralph-Michael Schulte sein psychiatrisches Gutachten erstatten.