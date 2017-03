Kreis Wadshut Gemeinschaftsschule Wutöschingen: Stadt kritisiert Abitur im Wutachtal

Stadt nimmt Stellung zur geplanten Oberstufe. Gymnasien in Waldshut-Tiengen befürchten Schülerrückgang und damit auch einen Angebotsrückgang.

Kreis Waldshut – Im Rahmen der regionalen Schulentwicklung werden am morgigen Donnerstag beteiligte Schulträger über das Vorhaben der Gemeinde Wutöschingen beraten, eine gymnasiale Oberstufe für die dortige Gemeinschaftsschule zu beantragen. Die Wutach-Gemeinde will damit ihren Schülern den Weg hin zum Abitur zu ermöglichen. Bei der der Stadt Waldshut-Tiengen steht man diesem Vorhaben kritisch gegenüber, weil damit spürbare Auswirkungen auf die Entwicklung der Schülerzahlen an den eigenen städtischen Gymnasien verbunden sein könnten. Laut Stefan Ruppaner, Schulleiter der Gemeinschaftsschule in Wutöschingen, gebe es für die Errichtung eines gymnasialen Zweiges aber Unterstützung aus den Gemeinden Hohentengen, Küssaberg und Klettgau. "Diese Gemeinden sind Standort von Gemeinschaftsschulen und werden deshalb in die Entscheidung eingebunden." Entscheidet das Kultusministerium sich für die Sekundarstufe II in Wutöschingen, sieht Ruppaner den Landkreis gestärkt. "Denn bisher fällt der östliche Kreis ab."

Philipp Frank, Oberbürgermeister der Stadt Waldshut-Tiengen: „Der individuelle Wunsch der Gemeinde Wutöschingen, an der dortigen Gemeinschaftsschule eine Oberstufe einzurichten, ist nachvollziehbar, darf im Kontext der Schulentwicklung des gesamten Kreises aber hinterfragt werden. Die Qualität unserer gymnasialen Angebote wird nicht durch Masse, sondern durch Klasse bestimmt – also nicht durch die Erhöhung der Gesamtzahl unserer Gymnasien, sondern durch die Weiterentwicklung der Angebote der bereits bestehenden Schulen. Es ist sehr sorgfältig abzuwägen, ob die Einführung einer weiteren Oberstufe der regionalen Schulentwicklung wirklich hilft oder am Ende nicht sogar schadet.“

Mechthild Rövekamp-Zurhove, Schulleiterin am Hochrhein-Gymnasium in Waldshut, blickt auf vergleichbare Strukturen an anderen Orten in Baden-Württemberg. Kleine Gymnasien gerieten nicht selten unter Druck. „Jugendliche und Eltern wünschen heute ein breites Fächerangebot auf dem Weg zum Abitur.“ Manfred Römersperger, Schulleiter des Klettgau-Gymnasiums in Tiengen, wünscht sich für die Region, „dass wir das breite Angebot in Chemie, Physik, Informatik, Geographie und den Sprachen – neben Englisch und Französisch sind dies Spanisch und Latein – aufrecht erhalten können. Schon das Fehlen einiger weniger Schülerinnen und Schüler gefährdet mehrere dieser Fächer – und zwar an allen Standorten.“ Das bestätigt Karl-Heinz May, Leiter der kreiseigenen beruflichen Schulen in Waldshut: "Wird eine Sekundarstufe II in Wutöschingen eingerichtet, gehen wir davon aus, dass auch die Schülerzahlen bei uns zurückgehen. Ist das der Fall, sehen wir die Breite der bestehenden Kursangebote als gefährdet."

Die Gemeinschaftsschule in Wutöschingen hat inzwischen die neunte Klasse erreicht. Wird es dort genügend Schüler geben, um eine Oberstufe einzurichten? Die Stadt Waldshut-Tiengen äußert sich skeptisch. Damit eine gymnasiale Oberstufe genehmigt werden kann, muss die Mindestzahl von 60 Schülern erreicht werden. Im Zuge der regionalen Schulentwicklung wird geprüft, ob durch veränderte Schülerströme erhebliche Mehrkosten für den Schülertransport entstehen würden. Dazu Stefan Ruppaner, Schulleiter der Gemeinschaftsschule in Wutöschingen: "Wir werden die Zahl von 60 Schülern erreichen. Außerdem sehe ich keine Angebots-Gefährdung für die Schulen in Waldshut-Tiengen.

Wir werden 60 Schüler haben, von denen rund 30 aus Gemeinden wie Jestetten und Bonndorf kommen, die bisher nach der Realschule ihr Abitur an Schulen wie in Freiburg, Singen oder Donaueschingen – also außerhalb des Landkreises Waldshut – absolvieren. So wäre es klar von Vorteil, hätten wir auch im östlichen Kreis die Möglichkeit, dass Schüler ihr allgemeines Abitur machen können. " Weiter erklärt Ruppaner, dass es 16 gymnasiale Zweige (mit den beruflichen Schulen) in Waldshut-Tiengen gebe. "Das bedeutet, dass die restlichen 30 Schüler im Schnitt die Klassen höchstens um zwei Schüler minimieren. Und kleine Klassen können klar von Vorteil sein."

Die Stadt Waldshut-Tiengen sieht ihre Perspektive in der Stärkung der bestehenden Gymnasien, um den Schülerinnen und Schülern weiterhin ein breites Angebot auf dem Weg zum Abitur bieten zu können. OB Frank dazu: „Wir werden versuchen, mit unserem Standpunkt in diesem Beteiligungsverfahren zu überzeugen.“

Richtlinien für die Einführung einer Sekundarstufe

Die Entscheidung über die Einrichtung einer gymnasiale Oberstufe in Wutöschingen liegt beim Kultusministerium. Voraussetzungen dafür sind unter anderem folgende Kriterien: