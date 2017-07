Kreis Waldshut Gemeinderat Waldshut-Tiengen stimmt zu: Zweiter Geschäftsführer für die Spitäler Hochrhein GmbH

Nachdem der Waldshuter Kreistag vor wenigen Tagen bereits beschlossen hat, dass ein Sanierungsexperte die Geschäftsführung der Spitäler ergänzen soll, zog nun der Gemeinderat nach. Hans-Peter Schlaudt wird Geschäftsführerin Simone Jeitner zur Seite gestellt.

In der komplexen Diskussion um die Schieflage der Spitäler Hochrhein GmbH soll ein neuer Mann für Durchblick sorgen. Der Waldshuter Kreistag und am Montagabend (24. Juli) auch der Waldshut-Tiengener Gemeinderat sprachen sich dafür aus, durch einen Sanierungsexperten die Geschäftsführung des Unternehmens zu erweitern. Die Wahl fiel auf Hans-Peter Schlaudt. "Entsprechend wird am 26. Juli die Gesellschafterversammlung der Spitäler Hochrhein GmbH beschließen, mit der Jomec GmbH einen Vertrag zur Sanierungsbegleitung abzuschließen", heißt es in einer Pressemitteilung der Spitäler.

Hans-Peter Schlaudt hat in Heidelberg Medizin studiert und ist Geschäftsführer der Firma Jomec, einem Krankenhaus-Unternehmensberater. "Ich bin seit über 20 Jahren in der Krankenhausberatung tätig und seit 17 Jahren fokussiert auf Interimsgeschäftsführungen und die Sanierung von Kliniken in Not", erklärte Schlaudt bei einer Pressekonferenz. "Für mich gibt es keine Eingrenzung, keine Denkverbote. Die Aufgabe ist, die Realität und Möglichkeiten vor Augen zu führen. Mein Ziel ist, dass die Gremien wissen, was sie entscheiden", betonte der Mediziner.

Wie die genaue Aufgabenverteilung mit Geschäftsführerin Simone Jeitner aussieht, gilt es noch zu klären. "Ich sehe das überhaupt nicht als Kompetenzbeschneidung. Ich habe viele Umstrukturierungen mitgemacht, aber Herr Schlaudt bringt bei der Sanierung Erfahrungen mit, die ich nicht habe", sagte Simone Jeitner, die bekanntlich zum 31. Dezember 2018 ihre Kündigung eingereicht hat. Die Unterstützung wird durch Hans-Peter Schlaudt und einem Team erfolgen. "Wir müssen uns aber erst einmal einen Überblick über die Situation verschaffen und sehen, wo Unterstützung nötig ist", erklärte er. Im wesentlichen werde er seine Arbeit vor Ort in Waldshut absolvieren, und das "ergebnisoffen in alle Richtungen und Optionen". "Ich bin einer, der klare Kante redet", kündigte er an.

Der Sanierungsexperte geht davon aus, dass der Prozess an dem er beteiligt ist, sicherlich ein Jahr dauern werde. Zunächst gelte es nun, sich erst einmal einen Durchblick zu verschaffen, dafür habe er sich die nächsten acht Wochen Zeit ausbedungen.