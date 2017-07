vor 3 Stunden Heinz J. Huber Waldshut-Tiengen Frühe und gezielte Hilfe für Kinder: Das steckt hinter der gelben Mappe

Die Kinderärzte im Landkreis bieten ab sofort eine "gelbe Mappe" an. In ihr soll für Kinder mit "einer komplexen Problematik" möglichst früh schon die Entwicklung dokumentiert sein, um die medizinischen, therapeutischen und sozialpädagogischen Hilfen abzustimmen. Zudem gibt es jede Woche ab sofort eine freiwillige Beratung in der Geburtsstation des Waldshuter Spitals.