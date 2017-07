Kreis Waldshut Freundlicher Hinweis oder Foto-Verbot: Wie steht es um das Fotografieren in den Freibädern der Region?

Handys in Freibädern können zum Problem werden. Vor allem dann, wenn Besucher ohne ihre Einwilligung mit auf den Fotos landen. Auch in der Region gibt es meist Einschränkugnen in der Bäderordnung.

Das Handy gehört für viele Freibadbesucher mittlerweile ebenso selbstverständlich in die Badetasche wie Sonnencreme und Kleingeld. Doch das sorgt mancherorts für immer mehr Ärger. Um das Persönlichkeitsrecht der Badegäste zu schützen, und so zu verhindern, dass Badende ungewollt fotografiert werden, greifen manche Freibadbetreiber zu drastischen Mitteln. Während einige Verbotsschilder aufstellen, die auf das Fotografierverbot aufmerksam machen, verbieten andere das Handy im Freibad komplett oder kleben Kameralinsen ab.

Ganz so weit geht es hier in der Region nicht. Doch bei einem Blick in die Hausordnung der Freibäder zeigt sich, dass es auch Einschränkungen gibt. "Wir haben am Eingang an der Pinnwand einen Aushang, auf dem mit Bild hingewiesen wird, dass das Fotografieren von Personen ohne deren Erlaubnis nicht gestattet ist, das selbe ist im Schaukasten vor dem Eingang ausgehängt", erklärt Dieter Gleichauf, Schwimmmeister im Albbrucker Bad.

Auch in den beiden Bädern, die von den Stadtwerken Waldshut-Tiengen betrieben werden, findet sich dieses Verbot in der Hausordnung. "Das Badepersonal ist in diesem Punkt sensibilisiert und setzt bei Verstößen gegen die Haus- und Badeordnung die notwendigen Maßnahmen durch", teilt Melanie Frank, Pressesprecherin der Stadtwerke, mit. Da heutzutage jedes Smartphone mit Kamera ausgestattet sei, lasse es sich nicht verhindern, dass Fotos gemacht werden, ergänzt sie. "Die Variante, dass wir die Handys am Eingang einsammeln oder die Kameras abkleben, kommt für uns nicht in Frage", sagt Melanie Frank.

Immer öfter WLAN im Freibad

Das Freibad in Albbruck bietet seit diesem Jahr WLAN an, was vor allem im Kioskbereich stark genutzt werde. Schon aus diesem Grund wolle man die Handynutzung der Badegäste nicht unterbinden. "Hier passen wir nach Möglichkeit auf, dass keine fremden Personen fotografiert werden, was aber nicht ganz auszuschließen ist", so Dieter Gleichauf. Sollte doch jemand auffallen, in der Regel Jugendliche die ein Selfie machen, würden die Personen angesprochen oder genauer beobachtet.





Auch im Lauchringer Freibad setzt man auf Kommunikation mit den Smartphone-Nutzern. "Erinnerungsfotos, Selfies und so weiter im normalen Rahmen verbieten wir nicht. Stellen wir fest, dass fremde Personen gezielt fotografiert werden, untersagen wir das. Auch bei Unterwasserfotos gebieten wir Einhalt", informiert Schwimmeister Jörg Lelonek. Grundsätzlich sei ein komplettes Verbot bei 2000 bis 3000 Besuchern pro Tag und mit dem verfügbaren Personal nur schwer bis fast gar nicht kontrollierbar. In den vergangenen Jahren habe es aber nur wenige, vereinzelte Beschwerden gegeben. "Im Zweifelsfall fordern wir, das Handy wegzuschließen", erklärt Lelonek. Verständnis sei bei den Handynutzern dabei aber nicht immer vorhanden. Ein komplettes Handyverbot sei kaum durchzusetzen und "würde zu einem Teilverlust von Badegästen führen", befürchtet Jörg Lelonek. Denn für viele gehört das Handy eben zum Freibadbesuch dazu.