Kreis Waldshut Freizeitbusse fahren ab 22. April

Ab 22. April fahren wieder die Freizeitbusse am Hochrhein und im Südschwarzwald. Das Angebot richtet sich an Urlauber und Einheimische und bietet Fahrten zu den Sehenswürdigkeiten und Wanderzielen des Landkreises.

Kreis Waldshut – Kreisbewohner und Feriengäste haben ab Samstag, 22. April, wieder die Möglichkeit, ihre Ausflüge in der Region mit den Freizeitbussen zu kombinieren. Damit können Sehenswürdigkeiten und Naturlandschaften auch ohne Auto erreicht werden. Für alle Freizeitbusse gibt es auch in diesem Jahr Faltpläne mit Informationen zu den Ausflugszielen. Darüber hat das Landratsamt Waldshut informiert. Freizeitbusse stehen für diese Gebiete zur Verfügung: Wutach- und Gauchachschlucht; Schluchsee – Bonndorf – Wutachschlucht; St. Blasier Land – Äule/Feldberg – Schluchsee; Radbus St. Blasier Land; Schluchtensteig Schwarzwald; Todtmoos – Bernau – Ibach – Dachsberg – St. Blasien – Häusern – Höchenschwand; Hochrhein – Hotzenwald – Hochschwarzwald; Hochrhein – Schlüchttal – Schluchsee – Höchenschwander Berg; Wanderbus Hochschwarzwald; Albsteig Schwarzwald (ab Juli 2017). Das Landratsamt: "So können zum Beispiel entspannt mit dem Wanderbus Wutach- und Gauchachschlucht insbesondere an allen Samstagen, Sonn- und Feiertagen die Wutach- oder Gauchachschlucht entdeckt werden. Dieser Wanderbus erfreut sich mit nahezu 20 000 Fahrgästen in der Saison größter Beliebtheit."

Mit den verschiedenen Freizeitbussen können Einheimische und Feriengäste viele Sehenswürdigkeiten und Wandertouren erkunden. Tageswanderungen auf einzelnen Etappen des Fernwanderwegs Schluchtensteig lassen sich beispielsweise mit dem „Wanderbus Schluchtensteig“ durchführen. Auch Radtouren können unternommen werden, hier bietet der Radbus St. Blasierland die Möglichkeit, bis zu 16 Fahrräder mitzunehmen. Landrat Martin Kistler: „Frei von Parkplatzsorgen können Sie mit unseren Angeboten die schönsten Ausflüge in der Region unternehmen. Damit wollen wir unter anderem auch einen Beitrag zur Vermeidung von CO ² -Ausstoß und anderen Umweltbelastungen leisten.“

Über die Fahrzeiten der Freizeitbusse informieren Faltpläne, erhältlich bei den Tourist-Informationen, den Südbadenbus-Kundencentern, der WTV-Geschäftssstelle und im Landratsamt. Informationen auch im Internet (www.wtv-online.de).