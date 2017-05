Kreis Waldshut Frauenärzte informieren über Beckenbodenschwäche und Inkontinenz

Das Spital Hochrhein lädt auf Mittwoch, 17. Mai, um 19 Uhr zum Gesundheitsforum "Hilfe bei Beckenbodenschwäche und Inkontinenz“ im Kursaal Bad Säckingen ein.

Die Senkung des Beckenbodens oder Blaseninkontinenz sind Probleme, die viele Frauen kennen. Das Spital Hochrhein lädt auf Mittwoch, 17. Mai, um 19 Uhr zum Gesundheitsforum "Hilfe bei Beckenbodenschwäche und Inkontinenz“ im Kursaal Bad Säckingen (Rudolf-Eberle-Platz 17) ein. Henrik Lutz, Chefarzt der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe am Spital Waldshut, und die Ärzte Martin Hummel und Hellmund Neuhauser, die mit ihrer gynäkologischen Gemeinschaftspraxis im Spital in Bad Säckingen vertreten sind, bieten Betroffenen und Interessierten die Möglichkeit, sich zu informieren.

Im Vordergrund des Gesundheitsforums stehen neben Möglichkeiten zur Vorbeugung moderne Behandlungs- und Linderungsmöglichkeiten, mit denen ein deutliches Plus an Lebensqualität wiedererlangt werden kann. Der Eintritt ist frei; aufgrund der begrenzten Kapazität ist eine Anmeldung erforderlich (Telefon 07751/85 45 41, E-Mail: janine.seifert@spital-waldshut.de). In Deutschland leiden Millionen Frauen an einer mehr oder minder ausgeprägten Form einer Beckenbodenschwäche. Zeichen einer Beckenbodenschwäche können die Senkung (Prolaps) von Beckenorganen oder ein unwillkürlicher Harnverlust, die Harninkontinenz, sein. Bei einem hohen Prozentsatz betroffener Frauen treten unterschiedliche Beschwerden auf.

Neben der Harninkontinenz sind chronische Unterbauchschmerzen, kombiniert mit einem Druckgefühl und sexuellen Funktionsstörungen häufige Symptome. Die Notwendigkeit einer Behandlung richtet sich nach dem Leidensdruck, dem Ausmaß der Erkrankung und Komplikationen wie Blasen- oder Darmentleerungsstörungen. Senkung und Urinverlust können, müssen aber nicht, gemeinsam auftreten. Insbesondere gilt es, nach einer Diagnostik die geeigneten konservativen, medikamentösen und/oder operativen Therapien auszuwählen.

Chefarzt Henrik Lutz: "Oftmals schämen sich die Patienten für ihre Beschwerden und begeben sich sehr spät in ärztliche Behandlung. Dabei gilt wie so oft: Je früher die Krankheit therapiert wird, desto besser kann sie geheilt werden." Die wichtigste Maßnahme gegen Beckenbodenbeschwerden sei das Vorbeugen durch regelmäßiges Beckenbodentraining, das in Kursen erlernt werden kann. Liege bereits eine Senkung vor, böten sich konservative und operative Therapiemöglichkeiten an. So könne ein chirurgischer Eingriff die Funktion des Beckenbodens – oft unter Erhalt der Gebärmutter – wiederherstellen.