Kreis Waldshut/Küssaberg Frauen sollen stärker ihre Rechte einfordern

Bei der Veranstaltung zum Weltfrauentag steht die Rede von Anette Klaas, Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Waldshut, im Mittelpunkt. Musikbeiträge des Quartetts Olga B. sorgen für Unterhaltung.

"Frauen, die nichts fordern, werden beim Wort genommen, sie bekommen nichts", sagte die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Waldshut, Anette Klaas. Sie forderte rund 140 Frauen dazu auf, zu fordern und zu kämpfen für die Rechte der Frauen. Mit dieser kämpferischen Haltung beendete sie am Mittwochabend im Küssaberger Inselpavillon ihre Rede anlässlich des Weltfrauentags. Ihre Ausführungen und ein kleines Konzert des Quartetts Olga B. aus Titisee-Neustadt standen im Mittelpunkt des Abends, zu dem die Kommunale Stelle für Gleichstellung des Landkreises Waldshut und der Deutsche Gewerkschaftsbund, Kreisverband Waldshut, eingeladen hatten.

Nach der Begrüßung durch den Hausherr und Bürgermeister Küssabergs, Manfred Weber, standen zunächst Marietta Heyn und Hans-Peter Menger vom Gewerkschaftsbund am Rednerpult. Sie warfen einen Blick auf sich verändernde Arbeitswelten und das mäßige Abschneiden Deutschlands bei der Gleichstellung der Frau in der Wirtschaft. Viele Defizite für Chancengleichheit zwischen den Geschlechtern sieht auch Anette Klaas und zusätzlich in vielen Ländern Bestrebungen, für Frauen Erreichtes zurückzunehmen.

Besonders ausführlich ging sie auf die Flüchtlingssituation ein. Mit Blick auf die Lage von Frauen forderte sie, frauenspezifische Fluchtgründe, wie erzwungene Familienplanung und die Verstümmelung der weiblichen Geschlechtsorgane, nicht unter den Tisch fallen zu lassen. Seit 17 Jahren ist Anette Klaas Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises, seit Oktober 2016 arbeitet Heike Klein bei ihr im Büro mit.

Sehr unterhaltsam gestaltete das Quartett Olga B. den musikalischen Teil des Abends. Mit Akkordeon, Kontrabass, Klarinette und Violine spielten sie sich schwungvoll und witzig durch die Genres: Melodien aus Film und Oper, Walzer, Klezmer, Eigenkompositionen und vor allem Tangos erklangen. Zu den Tangos tanzte zum Vergnügen des Publikums auch ein Paar auf der Bühne: Anette Klaas und Bernd Basler aus Kadelburg zeigten mit Gefühl und Temperament tänzerische Klasse. Mit angeregten Gesprächen bei einem Büfett endete die Veranstaltung zum Weltfrauentag.