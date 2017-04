Thomas Strobl spricht am 10. April beim vierten Hochrhein-Forum in Bad Säckingen über Sicherheit. Sie haben die Möglichkeit, ihm Fragen zu stellen. Hier geht es zur Anmeldung.

Wie schätzt der Innenminister des Landes Baden-Württemberg eigentlich die Sicherheitslage in Deutschland ein? Das können Besucher des Hochrhein-Forums Thomas Strobl am Montag, 10. April, ab 19 Uhr im Kursaal in Bad Säckingen ganz einfach selbst fragen. Denn eine Fragerunde gehört zum Programm des Abends, den Torsten Geiling, stellvertretender Chefredakteur des SÜDKURIER, eröffnen wird.

Wie der Politiker die Lage in Deutschland insgesamt, in Baden-Württemberg und speziell an der europäischen Außengrenzen hier am Hochrhein sieht, wird er in einem Referat und einer anschließenden Diskussion gemeinsam mit SÜDKURIER-Politikchef Dieter Löffler und Kai Oldenburg, SÜDKURIER-Regionalleiter Hochrhein, beantworten. Der Eintritt an diesem Abend ist frei.

Im Anschluss haben Sie, liebe Leserinnen und Leser, das Wort. Sie können dem stellvertretenden CDU-Bundesvorsitzenden Fragen rund um das Thema Sicherheit stellen oder ihn einfach auch das fragen, was Sie schon lange einmal von einem Minister wissen wollten. Eine kurze Schlussrunde beendet den Abend.

Hier können Sie sich für die Veranstaltung anmelden!

Zur Person

Thomas Strobl(57) ist Innenminister und stellvertretender Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg und einer von fünf Stellvertretern von Angela Merkel im CDU-Bundesvorstand. Seit 12. Mai 2016 ist er Minister für Inneres, Digitalisierung und Migration in Baden-Württemberg.