Kreis Waldshut Fluglärmgegner sammeln Geld für Klage

Vertreter der früheren Bürgerinitiative gegen Fluglärm im Landkreis Waldshut wollen gerichtlich eine grenzüberschreitende Umweltverträglichkeitsprüfung zum weiteren Ausbau des Flughafens Zürich-Kloten erzwingen. Um das nötige Geld zusammenzubekommen, rufen sie ihre Unterstützer zu Spenden auf.

Die Fluglärmgegner lassen nicht locker. Auch wenn die Bürgerinitiative im Landkreis Waldshut längst aufgelöst ist, agieren ihre einstigen Macher weiter. Und zwar in Form von Bürgerbriefen. Und der Jüngste hat es in sich. Darin rufen die verantwortlichen Verfasser die Adressaten zum Spenden auf. Vorausgesetzt, es kommt so genügend Geld zusammen, soll damit der Klageweg beschritten werden, um eine grenzüberschreitende Umweltverträglichkeitsprüfung gerichtlich zu erwirken. Die Prüfung soll die Auswirkungen des weiteren Ausbaus des Flughafens Zurück-Kloten auf die Region klären.

Laut den Initiatoren würden die Fakten eindeutig für eine „solche legitime Maßnahme“ sprechen. Deshalb, so die Unterzeichner des Bürgerbriefes, unter anderem Rolf Weckesser, Helmuth Uhl und Wolfgang Schu, müsse eine grenzüberschreitende Umweltverträglichkeitsprüfung nun erzwungen werden. Und zwar mit einer Klageschrift. Doch diese sei, so die Fluglärmgegner, sei teuer. Deshalb werben sie in ihrem Bürgerbrief um Spenden, um damit die etwaigen Anwaltskosten schultern zu können. Bislang, so erfahren die Empfänger des Bürgerbriefes, fehlten für Bezahlung der Anwälte noch etwa 12 000 Euro. Ausreichend sei diese Summe letztlich jedoch noch nicht. Deshalb wird die Werbetrommel weitergerührt. Gegen wen die Klage letztlich geführt werden solle, ließ Rolf Weckesser gegenüber unserer Zeitung offen. Dies müsse zu gegebener Zeit ein Anwalt entscheiden. Einen konkreten Zeitplan für das weitere Vorgehen wollte Weckesser nicht nennen, sagte aber: „Wir werden in den nächsten Tagen entschieden, wie es weitergeht.“

In diesem Zusammenhang kritisierte Rolf Weckesser die Schweizer gleichermaßen wie das Bundesumweltministerium in Berlin. Die Schweiz sei zu einer grenzüberschreitenden Umweltverträglichkeitsprüfung verpflichtet und die deutsche Seite verzichte, diese in der Schweiz einzufordern.

Seit 2005 lässt der Landkreis Waldshut den Fluglärm in Hohentengen messen und hat erst im Herbst des vergangenen Jahres 120 000 Euro bereit gestellt, um die Messungen bis 2021 fortzuführen. Die Messungen erden von der Ingenieursfirma Topsonic aus dem nordrhein-westfälischen Würselen vorgenommnen. Die Messdaten können persönlich im Landratsamt Waldshut oder bei der Gemeine Hohentengen eingesehen werden.

Fündig werden Interessierte auch im Internet. Dort veröffentlich die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) Messdaten. Die Landesanstalt hat in Hohentengen eine Fluglärm-Messstation von 1981 bis ende 2004 betrieben und schreibt die Messergebnisse fort. Die dort ermittelten Ergebnisse liegen unterhalb der Grenzwerte, die im deutschem Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm festgeschrieben sind.

Grenzwerte

Der deutsche Gesetzgeber hat zum Schutz gegen Fluglärm Grenzwerte festgelegt. Für bestehende Flughäfen definiert das Gesetz den Grenzwert für Fluglärm tagsüber oberhab 65 dBA, nachts, also in der zeit zwischen 22 und 6 Uhr, bei 55 dBA Dauerlärm. Für Jahr 2015 wurde an der Messstation in Hohentengen tagsüber eine Jahresmittelwert von rund 54 dBA ermittelt, nachts von 35 dBA.

Messdaten im Internet: