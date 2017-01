Kreis Waldshut Falsche Reifen als Verkehrs-Risiko

Schneefall sorgt im Landkreis für einige Unfälle. Viele Blechschäden wären vermeidbar gewesen.

Starker Schneefall sorgte in diesen Tagen im gesamten Landkreis Waldshut für Verkehrsunfälle. Alleine am Dienstag krachte es laut Polizei 17 Mal so schwer, dass die Ordnungshüter hinzugezogen werden musste. In Grießen wurde ein Fahrer bei einem Zusammenstoß leicht verletzt. Im Tiengener Bürgerwaldtunnel beschädigte von einem Lastwagen herabfallendes Eis ein nachfolgendes Auto, in Laufenburg verlor der Fahrer eines Autos nach Polizeiangaben aufgrund falscher Bereifung die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß mit dem Gegenverkehr zusammen.

Am Ortsausgang Degernau versperrte ein querstehender Lastwagen über Stunden die Straße. „Viele dieser Unfälle wären vermeidbar gewesen“, sagt Paul Wißler, in Waldshut-Tiengen Sprecher des Polizeipräsidiums Freiburg. Die Dunkelziffer der reinen Blechschäden, die ohne Polizei geregelt werden, liege wahrscheinlich viel höher, so Wissler. Durchschnittlich werden im Landkreis 8,2 Verkehrsunfälle pro Tag verzeichnet.

In vielen der 17 aktuellen Fälle seien die Beteiligten nicht auf die winterlichen Bedingungen vorbereitet gewesen, so Wißler. Die richtige Bereifung, sprich Winter- oder zumindest Ganzjahresreifen, seien neben einer „radikal umgestellten“ Fahrweise auf schneebedeckter Fahrbahn das A und O.

Die jüngsten Schneefälle hielten die Räumdienste den ganzen Tag über in Atem. Sieben Räumfahrzeuge waren bis zu neun Stunden auf den etwa 280 Kilometern der durch die Stadt betreuten Straßen unterwegs, so Reiner Jehle vom Baubetriebshof Waldshut-Tiengen. Hinzu kamen verschiedene private Dienstleister und zahlreiche weitere Helfer. Dennoch sorgten die insgesamt fast 45 Tonnen an gestreutem Salz nicht überall für freie Straßen. Laut Jehle war es besonders in höher gelegenen Abschnitten teilweise zu kalt, um die gewünschte Schmelzwirkung zu erzielen. Erst am frühen Mittwochmorgen sei auch der letzte Schneematsch beseitigt worden.

Obwohl durch die milden Temperaturen der meiste Schnee weggeschmolzen ist, kann es in den kommenden Tagen immer wieder zu überfrierender Nässe kommen. Der Regen hat viel von dem gestreuten Salz von den Straßen gespült. Der Deutsche Wetterdienst prognostiziert in der Region spätestens zum Wochenende hin wieder teils ergiebige Schneefälle. Der städtische Baubetriebshof ist vorbereitet: Momentan befinden sich 150 Tonnen an Streusalz im Lager und weiterer Nachschub ist bestellt.

„Das größte Problem sitzt hinterm Steuer“

Paul Wißler (59), Erster Polizeihauptkommissar und Pressesprecher des Polizeipräsidiums Freiburg in Waldshut-Tiengen, spricht über Unfallgefahren im Winter und gibt Autofahrern nützliche Tipps.

Herr Wißler, warum gab es am Dienstag so viele Unfälle?

Oft dauert es, bis Fahrer sich auf winterliche Bedingungen umgestellt haben. Das Fahrzeug reagiert zum Teil nicht wie gewohnt. Der verlangsamte Verkehr, Zeitdruck und Selbstüberschätzung tun ihr Übriges. Auch falsche Bereifung ist ein großes Problem.

Was ist im winterlichen Straßenverkehr zu beachten?

Das größte Problem sitzt hinter dem Steuer, denn im Winter muss man seine Fahrweise radikal umstellen. Planen Sie mehr Zeit ein und fahren Sie langsam, entspannt und vorausschauend. Halten Sie mehr Abstand zum Vordermann und machen Sie keine unnötigen Bremsversuche. Grundsätzlich empfehlen wir jedem, an einem Fahrsicherheitskurs, zum Beispiel beim ADAC, teilzunehmen. Halten Sie auch Ihr Fahrzeug technisch einwandfrei.

Was ist beim Zustand des Fahrzeugs besonders zu beachten?

Das A und O sind die richtigen Reifen. Durch milde Winter verzichten viele Fahrer auf Winterreifen. Sommerreifen sind aufgrund ihrer Gummimischung und des Profils bei Schnee schlichtweg ungeeignet. Der Bremsweg verlängert sich erheblich, und man kann leicht aus der Spur rutschen. Winter- oder zumindest Ganzjahresreifen sind ein Muss. Die Mindestprofiltiefe sind 1,6 Millimeter, man sollte aber vier Millimeter nicht unterschreiten. Achten Sie darüber hinaus auf ausreichendes und das richtige Scheibenwischwasser, darauf, dass Ihre Scheiben vollständig freigekratzt sind und auf die Sichtbarkeit und den richtigen Einsatz der Fahrzeugbeleuchtung. Der Einsatz von Nebelscheinwerfern oder Nebelschlussleuchte ohne erhebliche Sichtbehinderung und auch die Nichtbeachtung der anderen genannten Punkte stellen Ordnungswidrigkeiten dar. Achten Sie auch darauf, dass sich während der Fahrt kein Schnee oder Eis von Ihrem Fahrzeug lösen kann. Sollte es zu einem Unfall kommen, rufen Sie im Zweifelsfall die Polizei.