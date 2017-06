Kreis Waldshut Erlebnisprogramm des BUND Regionalverbands Hochrhein: Wald steht im Mittelpunkt

BUND Regionalverband Hochrhein bietet ein Erlebnisprogramm. Angeboten werden Wanderungen, Führungen und Vorträge

Kreis Waldshut – Wie schon seit 15 Jahren bietet der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), Regionalverband Hochrhein, in diesem Sommer ein abwechslungsreiches Erlebnisprogramm. In diesem Jahr steht der Wald im Mittelpunkt der Wanderungen, Führungen und Vorträge.

Als nächste Veranstaltung wird eine Wanderung zum Thema „Eichenförderung zugunsten seltener Schmetterlingsarten der lichten Wälder“ vom BUND angeboten. Am Sonntag, 25. Juni, um 14 Uhr findet sie statt. Treffpunkt ist am Parkplatz der Gemeindehalle in Jestetten–Altenburg. Bei der Wanderung zum Erlebnisprogramm Wald werden Bernhard Egli vom Regionalen Naturpark Schaffhausen und Revierförster Ralf Göhrig die Maßnahmen zum Thema erläutern.

Unterstützt werden sie vom Schmetterlingsexperten Andre Rey. Zum Abschluss findet ein Hock am Grillplatz im „Schwaben“ statt. Verpflegung aus dem Rucksack. Der BUND: "Denken Sie daran, mit festen Schuhen, Proviant und dem Wetter entsprechend ausgerüstet teilzunehmen. Die Veranstaltungen dauern, wenn nicht anders vermerkt, drei bis vier Stunden und finden bei jedem Wetter statt."

Das Erlebnisprogramm „Wald“ des BUND Hochrhein findet von Juni bis September in den beiden Landkreise Lörrach und Waldshut statt. Achtzehn Veranstaltungen finden dazu statt. Eingeladen sind Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Familien.

Bei dem Erlebnisprogramm „Wald“ wird beleuchtet, welche Bedeutung der Wald für den Naturschutz hat. Vorgestellt wird, wie der Wald bewirtschaftet und genutzt wird und welchen Bedrohungen er ausgesetzt ist.

Bei den Veranstaltungen des Regionalverbands Hochrhein werden beispielhafte Bann-, Laub-, Schlucht-, Eichen-, Linden-, Eichen-, Hang-, Wirtschafts-, Erholungswälder und Landschaften vorgestellt.

