vor 3 Stunden Werner Huff Exklusiv Kreis Waldshut Erinnern Sie sich? Schwere Einsätze für die Polizei

Vor 20 Jahren hatte die Polizei in Waldshut gleich zweimal Pech bei ihren Einsätzen: In Waldshut wurde einem Polizisten die Dienstpistole entrissen und gestohlen, in Weizen musste die Streife zusehen, wie ein psychisch labiler Mann seine Ex-Freundin niederschoss und sich selbst eine Kugel in den Kopf jagte.