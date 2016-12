Kreis Waldshut Erfreuliche Bilanz bei kommunalen Steuereinnahmen im Jahr 2015

Allein die Einkommensteuer sorgt 2015 in den Gemeinden des Landkreises Waldshut für Mehreinnahmen in Höhe von 10,06 Millionen Euro.

Die Lohnsteuer liegt voraussichtlich mit drei Prozent im Plus, die Einkommenssteuer mit 8,9 Prozent. Das freut nicht nur den Bundesfinanzminister, sondern auch die kommunalen Kämmerer mit Blick auf die Jahresrechnung 2016. Schon 2015 hatten sie wenig zu klagen. Beispiel Kreis Waldshut: 81,83 Millionen Euro stehen hier für 2015 als Anteil an der Einkommensteuer (inklusive Lohnsteuer) laut Statistischem Landesamt zu Buche. Das sind 10,06 Millionen Euro mehr als im Jahr davor.

Wer arbeitet, füllt die kommunalen Kassen und wer konsumiert, füllt sie ebenso, ob er Kraftstoff kauft oder Brot oder ob er Miete zahlt. Irgendeine Steuer greift immer. Manchmal auch zwei oder drei nacheinander, wie beispielsweise beim Sekt. Der Gewerbetreibende wird gleich mehrfach zur Kasse gebeten. Für seine Firma zahlt er Gewerbesteuer (wenn diese die Freigrenzen überschreitet). Die Gewerbesteuer brachte 2015 im Kreis Waldshut rund 79,42 Millionen Euro und machte damit 41,19 Prozent des Gesamtsteueraufkommens aus. Jedoch bleibt nicht die ganze Gewerbesteuer in der Kasse. Es gibt eine Gewerbesteuerumlage, die abzuführen ist, 2015 betrug sie 15,68 Millionen Euro (Vorjahr: 13,26 Millionen Euro) und über die freuen sich die Finanzminister von Land und Bund.

Im Gegenzug bekommen die Kommunen Anteile an der Umsatz- und der Einkommensteuer. Konkret sieht die Rechnung so aus: 15,68 Millionen Euro flossen ab. Aus der Einkommensteuer flossen im Gegenzug 81,83 Millionen Euro zu (Vorjahr: 71,77 Millionen Euro). Damit sorgen Arbeitnehmer und Selbstständige über die von ihnen bezahlten Steuern auf Lohn und Einkommen allein für weitere 42,44 Prozent der kommunalen Einnahmen. Über den kommunalen Anteil an der Umsatzsteuer kamen weitere 7,28 Millionen Euro (Vorjahr: 6,49 Millionen Euro) in die Kasse, macht 3,78 Prozent der Einnahmen. Die Grundsteuereinnahmen betrugen (A und B zusammengerechnet) 2015 im Kreis Waldshut 24,29 Millionen Euro (Vorjahr: 24,28 Millionen Euro) gleich 12,60 Prozent.

Macht zusammen rund 192,816 Millionen Euro für die kommunalen Kassen im Kreis Waldshut (Vorjahr: 179,072 Millionen Euro). Damit stiegen die Einnahmen um 13,74 Millionen Euro. Das passt zur guten Nachricht vom Statistischen Bundesamt: ''Die Kern- und Extrahaushalte der Gemeinden wiesen 2015 einen Überschuss von rund 3,2 Milliarden Euro aus.''