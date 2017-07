Waldshut-Tiengen Eine neue Beratungsstelle für Migranten füllt Lücken im Angebot

Tanja Zieringer als Ansprechpartnerin beim Diakonischen Werk Hochrhein bietet Hilfe für Erwachsene mit Migrationshintergrund.

Das Diakonische Werk Hochrhein bietet nun eine Migrationsberatung für Erwachsene an. Die Stelle, die vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge sowie von der evangelischen Landeskirche in Baden finanziert wird, wurde neu geschaffen und von Tanja Zieringer übernommen. Sie war bereits zuvor als Ehrenamtskoordinatorin tätig. "Wir sind sehr froh, dass wir die Stelle einrichten konnten, denn wir merken, dass Bedarf da ist", erklärt Andreas Harder, Geschäftsführer des Diakonischen Werks Hochrhein.

Die Migrationsberatung für Erwachsene richtet sich an alle Menschen mit Migrationshintergrund ab 27 Jahren, die eine Aufenthaltserlaubnis in Deutschland haben, oder mit guten Chancen derzeit noch im Asylverfahren sind. "Natürlich haben wir aufgrund der aktuellen Situation viele Flüchtlinge hier, allerdings richtet sich die Stelle an alle Bürger mit Migrationshintergrund", betont Andreas Harder in diesem Zusammenhang. Die Hauptaufgaben von Tanja Zieringer beziehen sich auf die sprachliche Integration, die Anerkennung von Zeugnissen und die Wohnungssuche. "Gerade die Wohnungssuche ist ein großes Thema, aber im Beratungsgespräch kommen dann meistens noch weitere Fragen zu anderen Bereichen, wie dem Familiennachzug, der beruflichen Integration oder der finanziellen Situation auf", erzählt Tanja Zieringer.

"Wir sind sehr breit gefächert, nur in rechtlichen Fragen können wir nur bedingt weiterhelfen. Die Migrationsberatung ist keine Asylverfahrensberatung." Durch ihre Arbeit in der Ehrenamtskoordination, zu welcher auch die Koordination der Helferkreise für Flüchtlinge gehört, hat sie die Möglichkeit, das Angebot bei der Zielgruppe direkt zu bewerben. Das Diakonische Werk arbeitet in einer kirchlichen Arbeitsgemeinschaft eng mit der Caritas zusammen, die bisher die Migrationsberatung für den gesamten Landkreis übernahm. "Jetzt konnten wir die Arbeit nach Region aufteilen und somit für Erleichterung sorgen", erklärt Andreas Harder. Im Netzwerk mit den Ehrenamtlichen aus den Helferkreisen, anderen Beratungsstellen und der Caritas findet ein regelmäßiger Austausch statt, damit die Zusammenarbeit reibungslos funktionieren kann. "Zudem schauen wir auch immer, was andere Regionen machen und holen uns Ideen für Projekte, die wir realisieren möchten", so Tanja Zieringer.

Die Beratung

Aufgaben der Migrationsberatung für Erwachsene beim Diakonischen Werk des evangelischen Kirchenbezirks Hochrhein sind sprachliche und berufliche Integration, finanzielle und rechtliche Fragen. Termine mit Tanja Zieringer: per E-Mail (t.zieringer@dw-hochrhein.de), Telefon 07751/830 40, Diakonisches Werk Hochrhein, Waldtorstraße 1a in Waldshut.