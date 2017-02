Kreis Waldshut Eine Lösung für die Abfahrt Hauenstein der A 98 scheint in Sicht

Bei der Infoveranstaltung zur A 98-Abfahrt Hauenstein schöpfen Kreis und Gemeinden neue Hoffnung.

Kreis Waldshut – Ein Abend, der große Hoffnungen weckte – das war die Infoveranstaltung zum Thema A 98-Abfahrt Hauenstein, die mit Vertretern des Regierungspräsidiums Freiburg (RP), des Kreises, den Repräsentanten der anliegenden Gemeinden und mehr als 200 Bürgern in der Gemeindehalle Albbruck über die Bühne ging. Vorweg das Schlusswort von Landrat Martin Kistler: "Mit ihrer starken Präsenz hat die Bevölkerung an diesem Abend ein klares Zeichen gesetzt, dass wir eine Lösung in der Abfahrtsfrage wollen und dass das bisherige Provisorium nichts taugt." Gleichzeitig mahnte er, den Gesamtzusammenhang nicht aus dem Blick zu verlieren: "Wir brauchen eine leistungsfähige Ost-West-Verbindung, eine A 98. Daran müssen wir festhalten und nicht in alte Fehler zurückfallen und uns in Einzelfragen zur Trassenführung verlieren."

Der Albbrucker Bürgermeister Stefan Kaiser sagte bei der Begrüßung: "Die ursprünglich als Provisorium gestaltete Abfahrt, die seit vielen Jahren Anlass zur Klage gibt, kann jetzt endlich einer Lösung zugeführt werden." Er erinnerte an die Initiative des damaligen Kreisrats Lothar Schlageter, der mit seiner Petition an den Landtag den Stein für einen Neubeginn ins Rollen brachte. "Wir sind sehr gespannt auf Ihre Meinung", sagte Abteilungspräsident Claus Walther vom RP. "Was ist Ihnen wichtig? Was wissen Sie, was wir nicht wissen?" Positiv bewertete er die finanziellen Möglichkeiten: "Wir sind nicht an den Verkehrswegeplan gebunden. Daher haben wir einen größeren Spielraum." Es sei schon etwas ungewöhnlich gewesen, dass der Bund bereit war, diesen Weg zu gehen, allerdings verbunden mit der Auflage, die Planung kompatibel zu den beiden Trassenvarianten der A 98 zu gestalten.

RP-Kollege Christoph Thiele stellte die drei Planungsvarianten A, B und C vor. Dazu brachte er eine Variante D ins Spiel, für die es allerdings noch keine Machbarkeitsstudie und keinen Kostenvoranschlag gibt. Sie sieht einen 400 Meter langen Tunnel auf der Hauensteiner Seite vor, käme ohne Brücke aus, würde am wenigsten Fläche verbrauchen und wäre am kürzesten. Das Problem dieser Variante: die große Höhendifferenz. Die Anbindung an die B 34 käme über einen Kreisel oder eine Überführung im jetzigen Kreuzungsbereich in Frage. Er erinnert auch an die ökologische Seite des Projekts, an den Brückenschlag über das Mühlbachtal, den Landschaftsschutz, die tangierten Biotope und FFH Gebiete.

An Stellwänden konnten die Ergebnisse von den Teilnehmern diskutiert und eigene Vorschläge und Varianten zu Papier gebracht werden. In einem nächsten Schritt will das RP die Anregungen prüfen und in einer weiteren Veranstaltung – genannt wurde der 4. April – vorstellen. Kommentare aus dem Publikum: "Eigentlich bräuchte ich die Veranstaltung gar nicht, Hauptsache, die machen was", sagte Claus Schlachter aus Birndorf. Ruth Cremer-Ricken, Kreisvorsitzende der Grünen, kommentierte: "Ich bin froh, dass endlich Schwung in die Sache kommt und die unglückliche Abfahrt endlich korrigiert wird."

Die Varianten

Variante A basiert auf der vom Landkreis, dem Regionalverband Hochrhein-Bodensee, der Stadt Laufenburg und der Gemeinde Albbruck gemachten Vorschlag. Vom RP neu entwickelt wurden die Varianten B, C und die neue Variante D.

Die Varianten in Zahlen

A: Tunnel 200 Meter, Brücke 90 Meter, Länge 1,7 Kilometer, Kosten 30 Millionen

B: Tunnel 730 Meter, Brücke 90 Meter, Länge 2,7 Kilometer, Kosten 48 Millionen

C: Tunnel 770 Meter, Brücke 90 Meter, Länge 2,7 Kilometer, Kosten 52 Millionen

D, neue Variante: Tunnel 400 Meter, Länge 1,3 Kilometer, Kosten noch offen

