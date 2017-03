Hochrhein Eine Gesetzesnovelle schafft Verbesserungen im Baurecht

Die SPD-Bundestagsabgeordnete Rita Schwarzelühr-Sutter teilt mit: „Die Baurechtsnovelle hilft auch bei uns in Baden-Württemberg, dringend benötigten Wohnraum zu schaffen.“ Es wird beispielsweise die neue Gebietskategorie ‚Urbanes Gebiet' eingeführt, die Verdichtung und höhere Gebäude erlaubt.

Der Deutsche Bundestag hat am Donnerstag der Novelle des Baurechts zugestimmt. Das vom Bundesbauministerium vorgeschlagene Gesetzespaket soll Kommunen den Weg für eine wachstumsorientierte und dynamische Stadtentwicklungspolitik frei machen. Dazu gehört auch die Schaffung dringend benötigten Wohnraums. Dazu wird die Parlamentarische Staatssekretärin aus dem zuständigen Ministerium und SPD-Bundestagsabgeordnete, Rita Schwarzelühr-Sutter, in einer Pressemitteilung aus ihrem Büro zitiert: „Mit der Baurechtsnovelle schaffen wir die neue Gebietskategorie ‚Urbanes Gebiet‘ in der höher und dichter gebaut werden kann. Das gibt uns die Möglichkeit, zusätzlichen Wohnraum zu schaffen, den wir gerade hier bei uns in Baden-Württemberg dringend benötigten. Das Gesetzespaket enthält außerdem Verbesserungen für Sportvereine mit Blick auf die Nutzung der Sportplätze und schafft Rechtsklarheit bei Ferien- und Zweitwohnungen. Gerade mit Blick auf den Sport und seine integrative Wirkung für unser Zusammenleben sind die Neuregelungen sinnvoll.“

Der Hintergrund: Die neue Gebietskategorie „Urbanes Gebiet“ unterscheidet sich durch Baudichte und Gebäudehöhe von den bestehenden Gebietskategorien wie Wohngebiet, Gewerbegebiet und Mischgebiet. Das Gesetzespaket enthält eine Änderung der Sportanlagenlärmschutzverordnung. Die Immissionsrichtwerte für die abendliche Ruhezeit sowie die nachmittägliche Ruhezeit an Sonn- und Feiertagen werden um fünf Dezibel(A) erhöht. Grundsätzlich dürfen Ferienwohnungen in Wohngebieten gebaut werden. Gleichzeitig erhalten die Kommunen mehr Steuerungsmöglichkeiten, sofern der Bebauungsplan Gründe gegen die Ansiedlung von Ferienwohnungen spricht. Zusätzliche Steuerungsinstrumente erhalten die Kommunen ebenfalls beim Thema Zweitwohnung. Kommunen hatten sich über kaum genutzte Zweitwohnungen bei gleichzeitigen Engpässen auf dem Wohnungsmarkt beklagt. Das Gesetz bedarf noch der Zustimmung des Bundesrats.