Waldshut-Tiengen Ein 31-Jähriger muss eine Gefängnisstrafe für einen Faustschlag antreten

Ein Wiederholungstäter soll nach einer erneuten Gewalttat für acht Monate ins Gefängnis. Zeugen treten benebelt und mit Erinnerungslücken vor Gericht auf.

Zwei Kontrahenten soll ein 31-Jähriger im Juli 2016 in einer Schwarzwaldgemeinde blutig geschlagen haben. Nicht zum ersten Mal war er gewalttätig geworden, Amtsrichter Rafael Kania verurteilte ihn deshalb zu acht Monaten Gefängnis für einen der beiden Faustschläge. Zeugen konnten die Umstände der Körperverletzungen unter dem Einfluss von Alkohol und Gedächtnisverlust an drei Prozesstagen vor dem Amtsgericht Waldshut kaum erhellen. In einem Fall billigte der Strafrichter dem gesellschaftlichen Außenseiter Notwehr zu.

Die Staatsanwaltschaft ging in ihrer Anklage davon aus, dass der Arbeiter in der Nacht zum 9. Juli einen Mann, der aus einer Bar getreten war, mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen hatte. Vorausgegangen sein soll ein Vorgeplänkel der Akteure im nahen Park. Details waren im Nebel von Zeugenaussagen und Polizeiprotokollen vor Gericht jedoch kaum zu sichern. Dass der spätere Schläger wiederholt "betänzelt" oder angetanzt worden sei, war dabei zu vernehmen. Der Angeklagte selbst berichtete von Schlägen auf den Hinterkopf, an die sich ein Zeuge erst erinnerte, als ihm der Richter die Schilderung des Beschuldigten vorhielt. Dass der 31-Jährige später vor einer Bar vom angetrunkenen Opfer angegriffen worden war und in Notwehr handelte, schloss der Richter allerdings nicht aus.

Anders liegt die Sache beim Vorfall eine Woche später auf einem ortsnahen Grillplatz: Der Angeklagte drängte sich laut den Erkenntnissen der Ermittlungsbehörden in die Geburtstagsparty eines Ex-Arbeitskollegen und forderte einen Festbesucher zum Duell im Armdrücken heraus. Der 47-jährige Gast hatte den Arm des jüngeren Herausforderers fast umgebogen, als ihm dessen freie linke Faust ins Gesicht schlug.

Der Schläger, vor Jahren bereits in psychiatrischer Behandlung gewesen, behauptete vor dem Strafrichter entgegen früheren Aussagen, der Ältere habe ihn während des Drückens unter dem Tisch in den Unterleib getreten. Der Geschlagene bestritt dies jedoch vor Gericht, Zeugen sahen nichts dergleichen. Nicht nur die Anklage sah auch technische Probleme bei einem solchen Tritt unter dem Tisch während des Armdrückens. Dem ersten Staatsanwalt Thomas Metzler gingen die unbestimmten Aussagen mit vielen Begriffen wie "vielleicht", "wahrscheinlich", "kann sein" hörbar gegen den Strich.

Metzler forderte ein Jahr Haft ohne Bewährung, Verteidiger Jörg-Achim Schlichtholz in beiden Fällen Freispruch für Notwehr. Der Schwarzwälder ist bereits wegen Körperverletzung und zwei Alkoholdelikten im Straßenverkehr vorbestraft und stand noch unter Bewährung. Gegen eine weitere Bewährung sprach für Staatsanwalt und Richter die schlechte Sozialprognose. Der Verurteilte ist seit Längerem arbeitslos, vom Vermieter gekündigt und ohne Familienrückhalt.