Kreis Waldshut Diskussion um Krankenhäuser: Martin Albers nimmt Stellung

Der CDU-Kreistagssprecher Martin Alber nimmt in der Krankenhaus-Diskussion Stellung zu den Vorwürfen aus Bad Säckingen und des Fördervereins.

Kreis Waldshut – Wiederholt sind die CDU-Fraktion des Waldshuter Kreistags und ihr Vorsitzender Martin Albers wegen ihrer Haltung in der Krankenhaus-Diskussion öffentlich angegriffen worden. Heftige und teils persönliche Kritik kam unter anderem aus dem Förderverein Pro Spital Bad Säckingen und jüngst auch aus dem CDU-Stadtverband Bad Säckingen. Martin Albers verweist darauf, dass die CDU-Kreistagsfraktion nicht zur Diskussionsveranstaltung des Fördervereins eingeladen gewesen sei, und nimmt wie folgt in Sachen Spital Stellung.

1. "Der Kreistag hat mit großer Mehrheit aus allen Fraktionen beschlossen, sich auf den Weg zu einem Zentralspital zu machen. Dieser Beschluss bindet Landrat und Verwaltung. Und er bestimmt das weitere Vorgehen."

2. "Um eine gute Ausgangsposition für die Verhandlungen über die Bettenzahl zu erhalten und dem Wunsch aus Bad Säckingen zu folgen, dort zumindest einen Teil des Krankenhauses möglichst lange zu behalten, wurde weiter beschlossen, die dafür unumgänglichen Brandschutz- und sonstigen Renovierungsmaßnahmen für zwölf Millionen Euro durchzuführen. Eine Mehrheit für diesen Beschluss gab es erst, nachdem klargestellt war, dass zentrale Empfehlungen des Gutachtens von Kienbaum umgesetzt werden. Insbesondere wird die chirurgische Versorgung wie jetzt schon praktiziert in der ganzen Zwischenzeit bis zum Bezug des neuen Hauses zentral für den ganzen Landkreis im Spital Waldshut stattfinden."

3. "Der Förderverein und ein Teil der Bad Säckinger Ärzteschaft laufen gegen diesen Beschluss Sturm. Das Thema wird an der chirurgischen Notfallversorgung festgemacht. Dazu gibt es in der Ärzteschaft unterschiedliche Meinungen. Während Ärzte vor allem aus dem Bad Säckinger Raum darauf bestehen, dass die Anfahrtswege bei einer zentralen Lösung zu lang seien und das Haus in Waldshut kapazitätsmäßig zu einer Versorgung des ganzen Landkreises nicht in der Lage sei, verweisen andere darauf, dass ein mit mehr Personal ausgestatteter zentraler Standort der Bevölkerung ein höheres Maß an Versorgungssicherheit gewährleistet. Es stehen also Aussagen von Ärzten und Notfallexperten gegen Aussagen anderer Ärzte und Experten. Wer hat recht? Die große Mehrheit der von der Bevölkerung gewählten Kreisräte hat sich entschlossen, den Empfehlungen der Gutachter von Kienbaum und der Chefärzte der Chirurgie in Bad Säckingen und Waldshut zu folgen. Bei allem Verständnis für die Säckinger Perspektive – es geht um die Krankenhausversorgung im Landkreis insgesamt. Und da können die Vor- und Nachteile nicht einseitig aus der Sicht von Bad Säckingen bewertet werden."

4. "Ein Punkt scheint völlig vergessen: Einen Zuschuss aus Stuttgart für die Baumaßnahmen in Bad Säckingen gibt es nur dann, wenn die Brandschutzsanierung bereits Teil des Weges zum Zentralkrankenhaus ist. Sozialminister Manfred Lucha hat mit Schreiben vom Januar 2017 eine klare Entscheidung getroffen und die Förderungen an eine Entscheidung des Kreistages für ein Zentralkrankenhaus geknüpft. Wenn jetzt an diesem Punkt in Bad Säckingen weiter gerüttelt wird, droht die Geschäftsgrundlage für die Sanierung des Hauses zu entfallen. Dann würde sich der Kreis in den kommenden Jahren mit dem Haus in Waldshut und in Zukunft mit einem kleineren Krankenhaus als gedacht begnügen müssen. Ob dies dann für die Bad Säckinger Bevölkerung die bessere Lösung wäre, ist zu bezweifeln. Für den Kreis ist es die schlechtere. Wir in der CDU-Fraktion fühlen uns allen verpflichtet, den Bürgern aus Görwihl ebenso wie denen aus Grafenhausen, Hohentengen, Todtmoos, Wehr, Waldshut und Bad Säckingen. Deshalb wird die CDU-Fraktion im Kreistag alles dafür tun, dass das Krankenhaus in Bad Säckingen so saniert und betrieben wird, wie dies der Kreistag beschlossen hat."