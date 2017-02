Kreis Waldshut Die Vorarbeiten zur Erweiterung des Lachengrabens schreiten voran

Erkundungsbohrungen auf der Kreismülldeponie von Juli bis Oktober 2016 bilden die Grundlage für weitergehende Planungen und Genehmigungen für eine künftige Erweiterung. Die Ergebnisse stehen noch aus.

Kreis Waldshut (tao) Der Bau- und Umweltausschuss stimmte in seiner jüngsten Sitzung den Schlussrechnungen der Terrasond GmbH aus Günzburg für Erkundungsbohrungen auf der Kreismülldeponie Lachengraben über 92 000 Euro und der Bernhard Stork Reinigungsbetriebe aus Glindenberg für die Aufbereitung der zwischengelagerten Schlacken mit einem Erlös von 28 000 Euro zu. Aufgrund der Mindermassen bei den Bohrtiefen lag die Endabrechnung um 7360 Euro unter dem Angebotspreis.

Die Maßnahme wurde vom Geotechnischen Institut Weil in Absprache mit dem Regierungspräsidium Freiburg begleitet. Die Ergebnisse der Bohrungen, die bis zum Sitzungstermin noch nicht vorlagen, seien Grundlage für die Planungen und die noch zu beantragende abfallrechtliche Genehmigung für künftige Erweiterungsflächen, erläuterte Landrat Martin Kistler in der Sitzung. Die Arbeiten wurden im Zeitraum Juli bis Oktober 2016 ausgeführt.

Durch eine mobile Aufbereitungsanlage wurden 16 000 Tonnen Verbrennungsschlacke aufbereitet. Dabei wurde ein Metallanteil von etwa zehn Prozent aussortiert und vermarktet. Die Aufwandssumme für die Entschrottung der Schlacke belief sich auf brutto 170 000 Euro, die Vergütungen für den Schrottwert betrugen 198 000 Euro. Somit erwirtschaftete der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft aus dieser Maßnahme einen Nettoerlös von 28 000 Euro. Die Finanzierung der Maßnahmen war durch die im Wirtschaftsplan 2016 des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft bereitgestellte Mittel sichergestellt.

Für die Erschließung weiterer Betriebsabschnitte der Deponie Lachengraben wurden Mittel in Höhe von 100 000 Euro für Planungs- und Erkundungskosten eingeplant. Für den Schrottverkauf aus der Schlackenaufbereitung und der Selbstvermarktung des Elektronikschrottes wurden Erträge von 350 000 Euro erzielt. In der Sitzung wurden auch das Recyceln von Dämmstoffen und Altholz sowie die Einführung einer Biotonne oder Wertstofftonne besprochen. Rolf Rüttnauer (SPD) machte auf Fehler im Müllkalender aufmerksam. Rede und Antwort standen in der Sitzung Tim Gerhäusser und Elmar Weißenberger vom Amt für Abfallwirtschaft.