Kreis Waldshut Die Volksbank Hochrhein ehrt Mitglieder für 50 Jahre Treue

Die Volksbank Hochrhein ehrt Jubilare für 50-jährige Mitgliedschaft. Die Gemeinde Lottstetten ist sogar schon 75 Jahre Mitglied.

Auch in diesem Jahr ehrte die Volksbank Hochrhein wieder zahlreiche Jubilare für ihre 50-jährige Treue und Zugehörigkeit als Gesellschafter. Die Gemeinde Lottstetten wurde sogar für 75-jährige Zugehörigkeit geehrt. Aufgrund der gestiegenen Jubilarszahlen – in diesem Jahr waren es 137 – wurden die Ehrungen an zwei aufeinanderfolgenden Tagen im Tiengener Hotel Bercher durchgeführt. Zunächst wurden Mitglieder aus den Regionen Bonndorf, Grafenhausen, Hohentengen, Jestetten, Küssaberg, Lottstetten und der Schweiz geehrt, am zweiten Tag jene aus Albbruck, Lauchringen, Ühlingen-Birkendorf und Waldshut-Tiengen.

Das ehemalige Aufsichtsratsmitglied der Volksbank Hochrhein, Werner Dörflinger, erinnerte in seiner Ansprache an den genossenschaftlichen Gedanken bei der Gründung der Volks- und Genossenschaftsbanken ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts sowie an die Nachkriegszeit, in der sich ohne ein verlässliches Bankensystem kein Mittelstand hätte bilden können, wie er bis heute das Rückgrat der deutschen Wirtschaft darstelle, so Dörflinger.

Die Bilanzsumme bezifferte Dörflinger mit 1447 Millionen Euro pro Jahr, mittlerweile würden die 24 400 Mitglieder der Volksbank Hochrhein das Schwarzwald-Stadion in Freiburg vollständig ausfüllen. Auch auf das Direkt-Banking im Internet ging Dörflinger ein. Mittlerweile würden 40 Prozent der Kunden dieses verwenden, man gehe davon aus, dass es in wenigen Jahren 80 Prozent sein werden. Den geschichtlichen Abriss schloss Dörflinger mit einem Zitat des französischen Mathematikers und Philosophen Blaise Pascal ab: "Bewegung ist unsere Natur, Stillstand unser Tod."

Während der Ehrungen erinnerte Klaus-Dieter Ritz, stellvertretender Vorsitzender der Volksbank Hochrhein, an nationale wie auch lokale Geschehnisse aus dem Jahr 1967, in dem die Geehrten eingetreten sind, so zum Beispiel an die Gründung der Kommune I in Berlin oder die Inbetriebnahme des Schlachthauses in Kadelburg. Am Tag zuvor war bereits Thomas Bommer, Vorstand der Volksbank Hochrhein, auf die Regionen der dort mit Ehrennadel, Urkunde und einem Weinpräsent Ausgezeichneten eingegangen und hatte gemeinsam mit Werner Dörflinger die Ehrungen durchgeführt. Zu Beginn und während des offiziellen Teils spielte jeweils der Musikverein Aichen in kleiner Besetzung. Die beiden Abende klangen mit einem gemeinsamen Abendessen aus.