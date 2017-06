vor 1 Stunde Yvonne Würth Exklusiv Waldshut-Tiengen Die Kurse für die Leistungsabzeichen in Steinabad sind eine Kaderschmiede für den Musikernachwuchs am Hochrhein

Jungmusikerleistungsabzeichen in Bronze, Silber und Gold sind bei Musikvereinen am ganzen Hochrhein begehrt. 107 Orchester des Blasmusikverbands schicken ihre Zöglinge zu den Lehrgängen in Steinabad.