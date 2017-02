Waldshut-Tiengen Die Goldene Narrenschelle der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte geht an Wolfgang Bosbach

Die Goldene Narrenschelle der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte geht an Wolfgang Bosbach

Die Goldenen Narrenschelle wurde im Europa Park in Rust an das CDU-Bundestagsmitglied Wolfgang Bosbach verliehen.

Einen Narr der besonderen Art durften die angereisten Narren, darunter auch Narren aus Tiengen, Waldshut, Laufenburg/Baden und Schweiz, sowie aus Bad Säckingen im Europa Park in Rust erleben. Die zwölfte Goldene Narrenschelle der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) überreichte Präsident Roland Wehrle an den redegewandten Politiker und CDU-Bundestagsabgeordneten Wolfgang Bosbach. Die Laudatio hielt Beate Merk, sie erhielt die Goldene Narrenschelle im vergangenen Jahr. In einer heiteren Rede unterhielt der frischgebacken Schellenträger die Narrenschar, sodass kein Auge trocken blieb. Auch wenn er sich bei der anstehenden Bundestagswahl nicht mehr wählen lässt, gab er den Rat: "Egal wen ihr wählt, nur ein Politiker, der auch lachen kann, sonst gibt es gar nichts mehr zu lachen." Die Narren aus Waldshut und Tiengen ließen es sich bei dieser Gelegenheit nicht nehmen, der amtierenden Miss Baden-Württemberg, Dominique Busch aus Gurtweil, ihre Aufwartung zu machen und ihr für die Wahl zur Miss Germany Glück zu wünschen. Von links: Karl Zima, Gisela Uta, Adolf Bornhauser, René Leuenberger, Wolfgang Bosbach, Heidi Meier, Marc Bannholzer, Claus Epting und Herrmann Brutsche.