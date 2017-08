Kreis Waldshut Die Folgen des Skandals um mit Fipronil belastete Eier spüren derzeit Hofläden und Markthändler

Die Nachfrage nach regionalen Eiern steigt als Folge des Skandals um das Parasiten-Gift Fipronil stark an. Händler auf Wochenmärkten und Hofläden haben dadurch teilweise Engpässe.

Leere Regale in den Supermärkten und das unangenehme Gefühl, nicht zu wissen, was da im Frühstücksei drin ist – der Fipronil-Skandal hat die Verbraucher verunsichert. Während die Dimension des Skandals um die mit einem Parasiten-Gift verseuchten Eier Schritt für Schritt aufgedeckt wird, fragen sich Verbraucher, wo sie nicht belastete Eier bekommen – und wem sie noch vertrauen können. Eine Antwort scheinen viele bei Hofverkäufen und Wochenmärkten mit regionalen Produkten zu bekommen.

Samstagvormittag in der Waldshuter Kaiserstraße: Matthias und Andrea Indlekofer verkaufen an ihrem Marktstand neben Gemüse und Brot auch frische Eier – aus der Region, Bio. Seit Aufkommen des Skandals sei die Nachfrage um geschätzte 20 Prozent gestiegen, erklärt Matthias Indlekofer. Kunden würden häufig explizit nach einer Fipronil-Belastung fragen und ob man sich den Hühner-Stall bei Indlekofers Lieferanten, dem Hof Thoma in Albbruck-Birndorf, einmal anschauen könnte. Die gesteigerte Nachfrage bereite ihm aber keine Probleme: „Wir haben ja jetzt eine eierarme Zeit. Wäre zum Beispiel Ostern, sähe das anders aus.“

Keine Eier mehr gibt es dagegen ein paar Stände weiter bei Andreas Fendt. Er verkaufe zurzeit doppelt so viele Eier wie sonst. Konkret heiße das: „Ich bekomme von meinem Lieferanten alle zwei Wochen 240 Eier. Vergangene Woche habe ich alle verkauft, diese Woche habe ich also keine mehr“, erklärt Fendt. Das Problem: Viele Kunden, besonders Neu-Kunden, würden derzeit Eier in haushaltsunüblichen Mengen kaufen. Viele Stammkunden stünden dann vor dem eierlosen Marktstand.

Ähnliches bereitet auch Stoll’s Bauernladen in Küssaberg Probleme. „Die Nachfrage ist enorm. Aber die Hühner legen ja jetzt nicht einfach mehr Eier. Da wir immer frische Eier anbieten, können wir es uns nicht leisten, einen Überhang zu produzieren“, heißt es dort. Doch nicht überall ist eine vergrößerte Nachfrage nach Eiern zu spüren. Einige Hofläden in der Region berichten von nur minimalen Unterschieden. Andreas Fendt: „Ich glaube, das liegt an der Laufkundschaft. Viele Hofläden haben eben ihre Stammkundschaft. Hier auf dem Markt kommt viel mehr Laufkundschaft vorbei.“

Für Andreas Fendt verdeutliche der aktuelle Skandal ein Strukturproblem: „Das steht symbolisch für den Wandel der Landwirtschaft. Je größer der Stall, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass viele Eier chemisch belastet sind.“ Die Kunden seien nun vor allem auf der Suche nach Vertrauen. Doch, da sind sich alle befragten Eier-Verkäufer einig, ein Umdenken bei den Verbrauchern werde es nicht geben. In wenigen Wochen sei die Nachfrage nach regionalen Eiern wieder auf dem alten Niveau und sie würden wieder wie bisher in den Supermärkten und Discountern gekauft werden.

Der Fipronil-Skandal

Ende Juli wurde Fipronil, ein Parasiten-Gift, in niederländischen Eiern entdeckt. Zuvor soll es bereits in Belgien aufgetaucht sein, auch einige deutsche Höfe sind betroffen. Die Anwendung von Fipronil ist bei Lebensmittel bringenden Tieren nicht erlaubt. Es steht im Verdacht, Krebs zu erzeugen, in großen Dosen kann es für den Menschen schädlich sein. Einige Supermarkt-Ketten hatten Eier von betroffenen Betrieben zeitweise aus dem Sortiment genommen. Das Gift soll einem Desinfektionsmittel beigemischt worden sein und so in die Ställe gelangt sein.