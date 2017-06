Kreis Waldshut Die Bundestagskandidaten aus dem Wahlkreis Waldhut, Felix Schreiner (CDU) und Ulrich Martin Drescher (Grüne) sind sich einig im Klimaschutz

Felix Schreiner (CDU) stellt sich hinter die Klimaschutzpolitik von Kanzlerin Angela Merkel. Der Kandidat der Grünen für die Bundestagswahl im Wahlkreis Waldshut, Ulrich Martin Drescher, kritisiert die Haltung des Berliner Kreises der CDU, der eine Abkehr von der bisherigen Klimapolitik fordert.

Kreis Waldshut – In der Diskussion über den Klimawandel hält Felix Schreiner, CDU-Landtagsabgeordneter und Kandidat für die Bundestagswahl, an der Klimaschutzpolitik der Bundesregierung unter Kanzlerin Angela Merkel fest. „Das Pariser Abkommen ist eine wichtige internationale Vereinbarung, mit der sich die Unterzeichner zu Maßnahmen verpflichten, die den Klimawandel Einhalt gebieten“, so Schreiner in einer Pressemitteilung. Baden-Württemberg falle eine Schlüsselrolle beim nachhaltigen Wirtschaften zu.

Als umweltpolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion Baden-Württemberg setzt sich der Waldshuter Abgeordnete unter anderem für einen verbindlichen bundesweiten Ausstieg aus der Kohlenutzung bis Mitte des Jahrhunderts ein. Schreiner betont, dass das Pariser Abkommen die Unterstützung für Staaten vorsieht, die vom Klimawandel besonders betroffen sind. Klimawandel und seine Folgen seien eine wichtige Ursache für Flucht und Migration, so Schreiner. Der Kampf gegen den Klimawandel sei eine globale Aufgabe.

Zur Klimapolitik in Deutschland hatte am Wochenende der Berliner Kreis der CDU, ein Netzwerk von konservativen Mandatsträgern in der Union, Stellung bezogen. Ulrich Martin Drescher, Bundestagskandidat von Bündnis 90/Die Grünen im Wahlkreis Waldshut, kritisierte diese Erklärung, in der eine Abkehr von der bisherigen Klimapolitik gefordert werde. Drescher attackierte Thomas Dörflinger, CDU-Bundestagsabgeordneter im Wahlkreis Waldshut. Es sei unverantwortlich, wenn diese Abgeordneten die „solitäre Rolle des Treibhauseffekts“ leugneten und forderten, die Politik solle sich nicht auf die Verminderung der Treibhausgase konzentrieren. Drescher forderte Schreiner auf, sich von den Erklärungen seines Parteikollegen zu distanzieren.