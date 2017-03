Waldshut-Tiengen Die Biotonne ist im Kreis Waldshut ab 2019 im Einsatz  davor ist noch viel Papierarbeit zu erledigen

Der Kreistag hat in seiner jüngsten Sitzung über das weitere Vorgehen vor der Einführung der braunen Mülltonne informiert. Die Verwertung und der Abtransport müssen beispielsweise noch ausgeschrieben werden.

Kreis Waldshut (tao) Im Bau- und Umweltausschuss des Landkreises wurden weitere Weichen für die Einführung der Biotonne gestellt: Anfang 2018 läuft die Öffentlichkeitsarbeit an, Mitte 2018 werden die Bestellungen aufgenommen und Ende 2018 werden die braunen Tonnen ausgeliefert. Dann, ab Januar 2019, kann in zweiwöchigem Abstand mit der Leerung begonnen werden, im Wechsel mit der Restmülltonne. Bis dahin sei jedoch noch viel zu tun, das erklärten Dezernent Tim Gerhäusser und Elmar Weißenberger vom Amt für Abfallwirtschaft.

In einem ersten Schritt soll die Verwertung der separat erfassten Bioabfälle ausgeschrieben werden. Erst danach kann die EU-weite Ausschreibung für den Abtransport erfolgen. Berücksichtigt werden dabei nur jene Bieter, die über die notwendige Eignung verfügen und die genau festgelegten Kriterien erfüllen. Die ursprünglichen Pläne, den Eigenbetrieb in Küssaberg für den Umschlag des Biogutes zu nutzen, wurden, vor allem unter dem Aspekt der Entsorgungswege, wieder fallen gelassen. Die neue Planung sieht zwei Sammelplätze vor, die Deponie Lachengraben für den Sammelbezirk West und die Deponie Münchingen für den Sammelbezirk Ost. So ist es möglich, dass in einer Kalenderwoche in dem einen Bezirk die Biotonne geleert wird, während im anderen die Restmüllentsorgung erfolgt. Sämtliche zum Einsatz kommenden Müllfahrzeuge müssen mindestens der Euronorm V entsprechen.

Auch die Endverwertung war ein Thema: Die Bioabfälle sind einer Vergärung zuzuführen. Das bei dem Gärprozess entstehende Gas soll dann zur Energiegewinnung genutzt oder ins Erdgasnetz eingespeist werden. Die verbleibenden Gärreste und Komposte müssen den hohen Qualitätskriterien entsprechen. Hubert Strittmatter (Freie Wähler) regte den Einsatz von Detektoren an, um Fremdstoffe aussortieren zu können. Tim Gerhäusser: "Das Problem liegt eher beim Plastik. Wir gehen aber davon aus, dass ordentlich sortiert wird". Da habe man in ländlich strukturierten Gebieten gute Erfahrungen gemacht. "Falls es nicht klappt, kann man immer noch nachrüsten, zunächst setzen wir aber auf gute Öffentlichkeitsarbeit." Ob mit Regressansprüchen gerechnet werden müsse, wenn der Fremdstoffanteil zu hoch ist, wollte Antonia Kiefer (Die Grünen) wissen. Zwar müssten die Endprodukte den strengen Vorgaben entsprechen, aber da habe man bisher eher gute Erfahrungen gemacht, so Weißenberger. Helmut Kaiser (CDU) fragte nach, ob es nicht einfacher wäre, mit einem Containerwechselsystem zu arbeiten, anstatt die Abfälle zwischenzulagern. Weißenberger erklärte, das werde derzeit im Kreis Lörrach praktiziert, sei aber mit deutlich höheren Kosten verbunden. Erhard Graunke (FDP) erkundigte sich, ob man sich bezüglich der Deponie Münchingen auch mit der Gemeinde Wutach abgesprochen habe. Landrat Martin Kistler: "Erst müssen wir uns einigen, dann werden wir uns mit den Gemeinden abstimmen." Bei der Umsetzung des Projekts sei natürlich auch der wirtschaftliche Aspekt ein wichtiger Faktor.