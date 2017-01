Kreis Waldshut Die Arbeitsagentur bietet vielfältige Informationsangebote für den Weg in den Beruf

Die Arbeitsagentur bietet vielfältige Informationsangebote für den Weg in den Beruf

Die Informationsveranstaltungen der Arbeitsagentur im Bezirk Lörrach lockten im Jahr 2016 mehr als 1000 Teilnehmer an.

Kreis Waldshut – In den heutigen Zeiten des Internets gibt es unzählige Möglichkeiten, sich Informationen virtuell zu beschaffen. Dennoch wird der persönliche Vor-Ort-Kontakt nach wie vor bei vielen Menschen groß geschrieben und gern genutzt. Mehr als 1000 Interessierte nahmen 2016 an Informationsveranstaltungen der Agentur für Arbeit Lörrach und Waldshut-Tiengen teil. Dies schreibt die Arbeitsagentur in einer Pressemitteilung.

„Unsere Themenvielfalt ist groß, das Angebot wird ständig an den Bedürfnissen unserer Kundinnen und Kunden ausgerichtet, ergänzt und aktualisiert. Es besteht bei jeder Veranstaltung die Möglichkeit, sich aktiv einzubringen und Fragen zu stellen“, erklärt Norbert Sedlmair, Leiter der Arbeitsagentur. Nicht nur berufsfachliche Veranstaltungen, wie Berufe im Gesundheits-, Sozial-, Erziehungswesen oder auch Berufe in Uniform sind im Angebot.

Außerdem bietet die Arbeitsagentur Informationen für Studieninteressierte, Wiedereinsteiger nach einer Familienphase und junge Menschen, die sich nach der Schule noch nicht festlegen möchten, an. Gerade die Biz und Donna-Veranstaltungsreihe zeichnet sich durch moderne Themen aus und gibt Tipps zu Zeitmanagement, Motivation, Selbstvermarktung oder Einsatz von Stimme und Körpersprache, um bei einem Bewerbungsgespräch bestmöglich aufzutreten. „Unsere Veranstaltungen können in der Regel spontan besucht werden, nur wenige bedürfen einer Anmeldung. Außerdem sind alle Veranstaltungen kostenlos“, sagt Sedlmair.

der Arbeitsagentur Lörrach für 2017 steht bereits fest und kann im Internet (www.arbeitsagentur.de/veranstaltungen) eingesehen werden. Eine Veranstaltungsübersicht ist auch im Berufsinformationszentrum erhältlich. Dort gibt es auch detaillierte Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen.