Waldshut Der neue Internetauftritt des Kreisseniorenrats Waldshut steht nun online

Der Kreisseniorenrat Waldshut will mit seiner aktualisierten Homepage übersichtlicher, informativer und moderner auftreten.

Der Kreisseniorenrat Waldshut informiert auf seiner neuen Seite im Internet (www.ksr-wt.de) unter anderem über aktuelle Termine der Arbeitsgemeinschaft im Landkreis Waldshut sowie externer Partner. Zudem gibt er Tipps zu Themen wie Patientenverfügungen, Vorsorge- und Patientenvollmachten und andere relevante Rechte für Senioren. Unter dem Bereich „Service“ stellt sich die Bildungsakademie 55+ und ihre Veranstaltungen vor. Außerdem erhalten die Nutzer einen Überblick über Dokumente zum Download. Darunter befinden sich die Ausgaben des Magazins des Kreisseniorenrats „Senioren aktuell“ und die Zeitschrift des Landesseniorenrats. Dies schreibt der Kreisseniorenrat in einer Pressemitteilung.

Mit dem neuen Internetauftritt möchte der Kreisseniorenrat sich und seine Arbeit im Landkreis Waldshut bekannter machen. Der Vorsitzende Gernot Strohm erklärt: „Wir arbeiten stetig an einer besseren Vernetzung der Vereine und Institutionen im Landkreis, die sich in der Seniorenarbeit engagieren.“ Der Kreisseniorenrat Waldshut umfasst mehr als 100 Vereinigungen, Organisationen und Einrichtungen, die in der Seniorenarbeit tätig sind. „Da muss in der heutigen Zeit ein einfacher und schneller Austausch und Informationsfluss gegeben sein“, so der Vorsitzende.

Für die Vorstandsmitglieder, die in Zukunft die Homepage mit Inhalten füllen werden, bedeutet die neue Website ebenfalls neue Herausforderungen. „Keine von unseren Arbeitsgruppen wird mehr ein Büro haben, denn jedes Blatt Papier soll zukünftig in unserem mitgliederinternen Bereich gespeichert sein“, gibt sich Gernot Strohm optimistisch. Mit dem Rickenbacher Unternehmen ISS – Internet Services holte sich der Vorstand professionelle Hilfe zur Erstellung der Homepage zur Seite.

Die Arbeitsgemeinschaft

Der Kreisseniorenrat Waldshut wurde 1978 von Altbürgermeister Ludwig Wasmer aus Albbruck gegründet. Mitglieder sind mehr als 100 örtliche Seniorengemeinschaften aus dem Kreisgebiet, die Wohlfahrtsverbände, die Pflegeheime und der Landkreis Waldshut. Ziel des eingetragenen Vereins ist die allgemeine Steigerung der Lebensqualität der älteren Menschen. Kontak über den Vorsitzenden Gernot Strohm, Telefon 07753/97 81 18.