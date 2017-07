Albbruck Der neue Fernwanderweg Albsteig ist eröffnet

Nach zehnjähriger Planung und Umsetzung wurde der neue Fernwanderweg Albsteig am offiziellen Eingangsportal in Albbruck eingeweiht. Der Albsteig ist 83,3 Kilometer lang und führt von Albbruck zum Feldberg. Was Sie über den Albsteig wissen müssen und wie Sie diesen erwandern können, erfahren Sie hier.

Als touristisches Leuchtturmprojekt bezeichnet Landrat Martin Kistler den 83 Kilometer langen Premiumwanderweg Albsteig von Albbruck bis an den Feldberg. Mit der Eröffnung am Dienstag in Schachen beginnt dieser zu strahlen. Über 100 Personen, die an der Realisierung der neuen Wanderstrecke – von der Idee bis zur Umsetzung – beteiligt waren, machten sich gemeinsam auf den Weg, zumindest einen Teil des südlichsten Abschnitts beiderseits der Alb zu laufen: Wandergruppen der acht beteiligten Schwarzwaldvereine, Vertreter von Behörden, vom Naturpark Südschwarzwald sowie die CDU-Bundestagsabgeordnete Gabriele Schmidt.



Bei der Enthüllung des Eingangsportals, das in Albbruck in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof und Bushaltestelle steht, erinnerte Albbrucks Bürgermeister Stefan Kaiser an die annähernd zehnjährige Vorgeschichte. Neben dem Dank an die aktuellen Bürgermeisterkollegen Carsten Quednow (Görwihl), Helmut Kaiser (Dachsberg), Thomas Kaiser (Häusern), Rolf Schmidt (Bernau) und dem St. Blasier Bürgermeisterstellvertreter Dieter Stark, für die gegenseitige Unterstützung lobte Stefan Kaiser vor allem den Ideengeber, St. Blasiens Altbürgermeister Johann Maier, und gedachte dessen kürzlich verstorbenen Amtsnachfolger Rainer Fritz. Viele Menschen habe es für die Realisierung gebraucht – in der Verwaltung, als Ideengeber oder als Finanzierer. Kaiser nannte auch speziell den Tourismusbeauftragten des Landkreises, Klaus Nieke. „Gemeinsam haben Kommunen, Schwarzwaldvereine, Planer und Naturpark etwas ganz Besonderes mit dem Albsteig geschaffen“, sagte Stefan Kaiser. Für ihn wäre eine Hängebrücke über die Alb eine weitere Attraktion, die laut Regina Melch vom Naturpark Südschwarzwald längerfristig auch denkbar sein könnte.



Von Tiefenstein aus führte der Weg über die „Peterskanzel“ und den „Studingersteg“, deren Historie Wanderführer Joachim Weidler vorstellte, über die Alb und auf der westlichen Albseite in Richtung Gemeindehalle Schachen. Unterwegs hatten die Jagdhornbläser für eine musikalische Überraschung gesorgt. Bewusst hatte man zum Abschluss, der von den Schülern vom Collegium Musicum vom Stieg in Unteralpfen umrahmt wurde, auf Grußworte verzichtet, sondern es SWR-Morderator Klaus Gülker überlassen, prominenten Mitwanderern ihre Erfahrungen während der Entstehung und Begehung zu entlocken. Dabei ging er mit dem Präsidenten des Schwarzwaldvereins, Georg Keller, überein, dass Wandern nicht nur was für Rentner ist und Kinder und Jugendliche durch wohldosierte Strecken Freude am Wandern finden könnten.



Von Albbruck bis an den Feldberg