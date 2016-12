Kreis Waldshut Der Schuldenstand des Landkreises Waldshut liegt bei 620 Euro pro Kopf

Der Landkreis Waldshut fällt etwas aus der landesweiten Statistik heraus mit seinem Schuldenstand. Bundesweit liegt die Verschuldung des Kreises auf Platz 79.

Kreis Waldshut (zds) Steigende Sozialabgaben drücken vielerorts auf die kommunalen Kassen. Im Landkreis Waldshut starteten die Gemeinden und Gemeindeverbände mit einem Schuldenberg von rund 103,04 Millionen Euro ins Jahr 2016 – bezogen auf die Kernhaushalte. Das waren 7,31 Millionen Euro weniger als im Vorjahr. Pro Kopf ergab sich somit hier ein Betrag von 620 Euro. Das ist in der Bundesliga der Verschuldeten Platz 79 unter 401 Städten und Kreisen (Stadtstaaten nicht mitgerechnet). Spitzenreiter dabei ist Dresden – hier steht eine Null, Schlusslicht ist Pirmasens in Rheinland-Pfalz – mit fast 9500 Euro Schulden je Einwohner.

Der Landkreis Waldshut liegt mit dem aktuellen Schuldenstand und seiner Entwicklung landesweit nicht im Trend, dies geht aus den Zahlen des Statistischen Landesamtes weiter hervor: In Baden-Württemberg steigerten die Kommunen unterm Strich den Schuldenstand ihrer Kernhaushalte gegenüber dem Vorjahresstichtag (Ende 2014) um 66,25 Millionen Euro auf rund 6,2 Milliarden Euro (Ende 2015). Nicht enthalten sind in dieser Summe die Schulden der Extrahaushalte und sonstigen öffentlichen Fonds, Einrichtungen und Unternehmen, an denen die Kommunen unmittelbar oder mittelbar beteiligt sind, beispielsweise Eigenbetriebe wie Stadtwerke.

Ein positives Zeichen ist es, wenn die Kommunen keine Kassenkredite aufnehmen müssen, um zahlungsfähig zu bleiben. Dieser glückliche Umstand traf im Jahr 2013 im Kreis Waldshut aber nicht auf alle Kommunen zu: Hier mussten rund 162 000 Euro an Krediten aufgenommen werden, um Liquiditätsengpässe auszugleichen, damit der Verwaltungsapparat mancherorts rund lief.

Bundesweit werden diese Kredite, die mit Dispokrediten von Privatkunden vergleichbar sind, von den Kommunen stark genutzt: So beliefen sich die Kassenkreditschulden aller Städte und Kreiskommunen in Deutschland zum Ende des Jahres 2015 auf rund 47,2 Milliarden Euro (Vorjahr: 47,7 Milliarden Euro) und hatten damit einen Anteil von fast 40 Prozent an den Schulden der Kernhaushalte, die rund 127,4 Milliarden Euro erreichten (Vorjahr: 127,5 Milliarden).

Zurück zum Kreis Waldshut: Alle Gemeinden zusammengenommen waren zuletzt im nicht-öffentlichen Bereich mit 102,84 Millionen Euro durch Kredite bei Banken und Sparkassen verschuldet, weitere 162 000 Euro entfielen auf Kassenkredite. Im öffentlichen Bereich lag die Schuldensumme bei 46 000 Euro.

Umgerechnet erreichte hier die Pro-Kopf-Verschuldung damit durchschnittliche 620 Euro (Vorjahr: 670 Euro), übrigens eine höhere Summe als im Landesdurchschnitt, den die Statistiker mit 571 angeben. Der Bundesdurchschnitt lag bei 1686 Euro je Einwohner – wobei die Spanne von null (Stadt Dresden) bis knapp 9500 Euro (Stadt Pirmasens) reichte.