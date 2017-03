WaldshutTiengen Der Recyclinghof in Bad Säckingen wird größer

Der Bau- und Umweltausschuss des Landkreises stimmt für die Erweiterung der Anlage in Bad Säckingen. Die jährlichen Kosten für die Pacht steigen auf 45 288 Euro.

Einer Erweiterung des Recyclinghofes Bad Säckingen um 400 Quadratmeter stimmte der Bau- und Umweltausschuss des Landkreises zu. Gleichzeitig wurde beschlossen, die monatliche Pacht um 400 Euro, zuzüglich Mehrwertsteuer, zu erhöhen. Die jährlichen Kosten für Pacht und Betrieb der Anlage steigen damit von bisher 39 576 auf 45 288 Euro.

Die beengte Situation des stark frequentierten Hofes habe in der Vergangenheit immer wieder zu Stauungen und gefährlichen Situationen geführt, erklärte Elmar Weißenberger, Leiter des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft. „Wir wollen nicht, dass Kunden oder ihre Fahrzeuge in Gefahr kommen.“ Angesprochen wurde die Frage, ob es rechtens sei, dass der Hof auch von Schweizern genutzt werde. Dezernent Tim Gerhäusser: „Grundsätzlich haben auch Schweizer Bürger das Recht, nach ihrem Einkauf ihre Verpackungen bei uns zu entsorgen.“ Das müsse man aber nicht negativ bewerten, da es sich hier um Wertstoffe handle, die einer Wiederverwertung zugeführt würden. Jürgen Brockmann (Freie Wähler) wollte wissen, ob die Kosten beim Betrieb durch private Unternehmer höher liegen. Landrat Martin Kistler: „Die Kosten liegen etwas höher, das wissen wir.“ Andererseits handle es sich hier um einen eingespielten Betrieb, der funktioniere, „das ist auch für uns von Vorteil, das wollen wir nicht umstoßen.“ Der Recyclinghof Bad Säckingen wird seit 1991 von der Tiefbaufirma Zimmermann betrieben.

In einem weiteren Beschluss wurde die Betreuungsvergütung für die Containerstandorte rückwirkend zum 1. Januar von 154 Euro jährlich auf 280 Euro erhöht. Für den Kreis summiert sich das auf 45 000 Euro. Die Betreuer, in der Regel Vereine oder Einzelpersonen, halten die Plätze sauber und melden volle Container zum Tausch an. Landrat Martin Kistler: „Es ist an der Zeit, die Sätze anzupassen, um die Betreuung angemessener zu entschädigen. Wir wollen ja schließlich auch, dass die Plätze ein sauberes Bild abgeben.“ Hinzu kommt die Geländepacht für die Containerstandorte, die sich auf jährlich 27 200 Euro belaufen. Die Kosten für die Stellung, den Tausch und Transport der Container trägt der Systembetreiber. Hierfür erhält der Landkreis von den Betreibern ein Nebenentgelt in Höhe von 1,30 Euro je Einwohner und Jahr, das sind jährlich 216 000 Euro. Der erwirtschaftete Überschuss wird, als Ersatz für das 2012 weggefallene Mitbenutzungsentgelt für Recyclinghöfe, zur Querfinanzierung der Höfe eingesetzt.