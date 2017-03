Kreis Waldshut Der Landkreis wartet auch in dieser Saison wieder mit viel Kultur auf

Das Kulturprogramm des Landkreises wartet in der Saison 2017 mit Lesungen, Musik und Ausstellungen auf. Das Kulturzentrum Schloss Bonndorf bietet auch für Kinder einiges. Die erste Ausstellung wird am Sonntag, 2. April, eröffnet.

Kreis Waldshut – Das Kulturprogramm des Landkreises beginnt am Wochenende mit einer Grenzüberschreitung: Die erste der beiden großen Ausstellungen in Schloss Bonndorf widmet sich dem Rheinfall bei Schaffhausen und wirft einen Blick auf die künstlerischen Darstellungen des Naturschauspiels zwischen 1750 und 1850 – jener Zeit, als die Schweiz zum interessanten Reiseziel wird und auch Johann Wolfgang Goethe den Rheinfall besucht. Die Ausstellung wird am Sonntag, 2. April, um xx Uhr eröffnet und läutet damit den Beginn der Saison 2017 im Kulturzentrum in Schloss Bonndorf ein. "Unser Kulturzentrum ist die einzige Mehrsparteneinrichtung des Südschwarzwalds. Schloss Bonndorf bietet neben Ausstellungen und einer Kammermusikreihe von europäischem Rang auch hochwertige literarische Angebote", schwärmt Landrat Martin Kistler.

Auf dieser Seite werfen wir einen kleinen Blick in das Jahresprogramm 2017 in Schloss Bonndorf und stellen einige der zahlreichen Programmpunkte aus Kunst, Literatur und Musik vor.

Sechs Gründe für den Kultur-Genuss

Kulturreferent Jürgen Glocker nennt sechs Gründe, warum sich die Bevölkrung das Kulturprogramm des Landkreises nicht entgehen lassen sollte.

.Schloss Bonndorf hat sich mittlerweile zu einem gesellschaftlichen Treffpunkt entwickelt. .Es wird große Kultur zu verträglichem Preis geboten. .Die Besucher bekommen beim diesjährigen Kulturprogramm die Augen und Ohren gewaschen. "Wir bieten einen Genuss, den man diesseits der Grenze nur selten bekommt." .Die Besucher werden sehr gut unterhalten. .Man kann zu den Konzerten und Ausstellungen auch Kinder mitbringen. .Rheinfall-Ausstellung: Der Rheinfall ist eines der großen Naturschauspiele der Region und eines ihrer Aushängeschilder. Es ist interessant zu sehen, wie sich seine Darstellung in 100 Jahren entwickelt hat. Es handelt sich um die erste Ausstellung, in der wir 100 Jahre Kunstgeschichte abbilden.

"Programm soll den Geschmack der Region haben"

Jürgen Glocker, Kulturreferent des Landkreises Waldshut, spricht im Interview über die Ansprüche an das Kulturprogramm und wie dieses zusammengestellt wird.

Herr Glocker, nach welchen Kriterien stellen Sie das Jahresprogramm von Schloss Bonndorf zusammen?

Ich habe drei Grundregeln. Erstens: Qualität. Zweitens, nicht meinen persönlichen Geschmack als Maßgabe zu nehmen. Drittens sollte das Programm möglichst den Geschmack der Region haben. Es soll Regionalbezug, aber auch Input von Außen geben. Hier sehe ich Schloss Bonndorf als kulturelle Schnittstelle: zwischen Stadt und Land, zwischen Region und Ausland, nicht zuletzt in die benachbarte Schweiz. Diese Schnittstelle zieht sich durch alle Sparten. Wir haben beispielsweise bei den Schlosskonzerten die Preisträger der Volksbank-Hochrhein-Stiftung und Konzerte von internationalem Rang. Bei den Ausstellungen präsentieren wir zunächst eine Schweizer Privatsammlung und dann einen japanischen Fotografen mit zwei Kollegen aus Köln und aus unserer Region. Bei den Lesungen spielen baden-württembergische, deutsche und österreichische Bezüge eine Rolle. Es ist immer ein Wechselspiel zwischen Draußen und der Region.

Das Kulturprogramm von Schloss Bonndorf genießt auch deutschlandweit einen sehr guten Ruf. Ist es nicht ein Spagat, den Bedürfnissen des bundesweiten und regionalen Publikums gerecht zu werden?

Wir machen unsere Veranstaltungen nicht für das Publikum in Hamburg, das ist nicht unser Auftrag. Es geht um unser Publikum hier, auch um Touristinnen und Touristen. Und es geht um die Attraktivität der Region. Ich bin mir sicher, dass wir mit der Ausstellung zum Rheinfall ein sehr breites Publikum ansprechen – diesseits und jenseits der Grenze. Es handelt sich um große Kunst.

Welchen Stellenwert haben Schloss Bonndorf und das Kulturprogramm für den Landkreis?

Der Stellenwert ist hoch. Wir wollen unserer Bevölkerung und den Feriengästen ein erstklassiges Programm bieten. Das Bonndorfer Programm ist darüber hinaus ein Werbeträger für die Region. Auch dank der SWR-Mitschnitte.

Ausstellungen

Perspektiven. Positionen zeitgenössischer Fotografie:Die zweite Ausstellung des Jahres präsentiert drei ganz unterschiedliche Fotokünstler. Dirk Brömmel aus Wiesbaden generiert mit Hilfe der Digitalfotografie seine ganz eigene Welt. Peter Riedlinger aus Löffingen-Reiselfingen fokussiert sich in seinen Fotoarbeiten auf die Orte gesellschaftlicher Wandlunsgprozesse. Der Japaner Yamamoto Masao setzt hingegen ganz auf die analoge Technik und verwischt in seinen Werken die Grenze zwischen Malerei und Fotografie. Termin: 16. Juli bis 5. November

Konzerte

Nicolas Altstaedt und Alexander Lonquich : Der deutsch-französische Cellist Nicolas Altstaedt und der deutsche Pianist Alexander Lonquich spielen Kompositionen von Ludwig van Beethoven. Termin: 6. Mai, 20 Uhr

Belcea Quartet: Das mehrfach ausgezeichnete Belcea Quartet (im Bild v. l.: Axel Schacher (Violine), Krzysztof Chorzelski (Viola), Antoine Lederlin (Violoncello) und Corina Belcea (Violine)) spielt Kompositionen von Franz Schubert und Dimitri Schostakowitsch. Termin: 21. Mai, 20 Uhr

Elena Bashkirova: Die in Moskau geborene Pianistin Elena Bashkirova spielt unter anderem Kompositionen von Franz Liszt, Robert Schumann und Peter Illjtsch Tschaikowsky. Termin: 14. Oktober, 20 Uhr

Literatur

Christoph Ransmayr liest aus dem Roman "Cox oder Der Lauf der Zeit", in dem ein maßloser Kaiser von China von einem englischen Uhrmacher verlangt, ihm eine Uhr zur Messung der Ewigkeit zu bauen. Termin: 13. Mai, 20 Uhr

Zsuzsa Bánk liest aus ihrem neuen Roman "Schlafen werden wir später", in dem es um die Freundschaft zweier Frauen geht: Die Lehrerin Johanna aus einem kleinen Ort im Schwarzwald und die Künstlerin Martha, die in einer Großstadt wohnt, pflegen engen Kontakt in Briefen und E-Mails. Termin: 25. Juni, 20 Uhr

Clemens Blattert spricht im Rahmen der Dahrendorf Lecture über die "Herausforderung Jugend". Der gebürtige Bonndorfer Jesuiten-Pater geht dabei der Frage nach, was uns die heutige Jugend zu sagen hat. Termin: 22. Oktober, 20 Uhr

Für Kinder