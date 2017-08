Kreis Waldshut Der Landkreis Waldshut schreibt einen Innovationspreis aus

10.000 Euro ist das Preisgeld für den Innovationspreis "Gute Konzepte zur Mitarbeiterbindung und -gewinnung". Der Preis soll Auswege aus dem Fachkräftemangel in der Hochrheinregion aufzeigen.

Viele ansässige Unternehmen kennen das Problem: Immer mehr Stellen bleiben unbesetzt. Grund ist nicht nur der demografische Wandel, sondern auch die Konkurrenz zum Schweizer Arbeitsmarkt, der insbesondere gut ausgebildete Fachkräfte anzieht. Aus diesem Grund hat sich die Kreisverwaltung entschieden, den Innovationspreis für „Gute Konzepte zur Mitarbeiterbindung und -gewinnung“ auszuschreiben. Damit sollen herausragende Maßnahmen von Unternehmen und Ideen von Bürgern ausgezeichnet werden, die das Problem des Fachkräftemangels angehen. Der Preis ist dotiert mit 10 000 Euro, schreibt das Landratsamt in einer Pressemitteilung.

Laut der Pressemitteilung zur Ausschreibung vergibt der Landkreis seit 2009 den Innovationspreis, bei dem jährlich wechselnde Themen in den Fokus gerückt werden. „In diesem Jahr wollen wir Maßnahmen und Ideen würdigen, die mögliche Lösungen liefern auf eines der dringlichsten Probleme unserer hier ansässigen Wirtschaft – den Arbeitskräftemangel“, erläutert Landrat Martin Kistler den Fokus des Innovationspreises 2017.

Kai Müller, der als Projektleiter beim Amt für Wirtschaftsförderung engen Kontakt zu den Firmen am Hochrhein pflegt, kennt die Herausforderungen des Wirtschaftsraums am Hochrhein. „Bereits seit einiger Zeit verfolgen wir die Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt. Hier trifft Vollbeschäftigung auf der einen Seite auf eine steigende Anzahl von unbesetzten Stellen in allen Branchen auf der anderen Seite“, so Müller. „Das sind die zwei Seiten der Medaille: Arbeitnehmer haben es relativ leicht, einen neuen Job zu finden. Dafür zwingt die aktuelle Arbeitsmarktsituation Unternehmen aber dazu, neue Wege in der Suche nach geeigneten Arbeitskräften zu gehen.“

Wie die Betriebe auf diese Herausforderung reagieren, soll mit dem Innovationspreis beleuchtet werden. Was tun sie, um (auch überregionale) Arbeitskräfte für sich zu gewinnen? Mit welchen Anreizen motivieren sie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dem eigenen Unternehmen treu zu bleiben? Unternehmen der Privatwirtschaft können sich bis Mitte November 2017 mit ihren konkreten Maßnahmen bewerben, die bereits in der betrieblichen Praxis umgesetzt werden. Der Wettbewerb steht zudem allen Bürgern des Landkreises offen. Sie können sich beispielsweise als Mitarbeiter für ihr Unternehmen um den Innovationspreis bewerben – etwa weil sie in einer Firma tätig sind, die besondere Maßnahmen ergreift, um eine arbeitnehmerfreundliche Unternehmenskultur zu schaffen. Möglich ist allerdings auch eine Wettbewerbsteilnahme von Bürgern, die eine gute Idee in Sachen Mitarbeiterbindung und -gewinnung haben. Einsendeschluss für alle Wettbewerbsteilnehmer ist der 17. November 2017.

Das Bewerbungsformular sowie Tipps und Hinweise zum Verfahren finden sich im Internet (www.landkreis-waldshut.de). Bei Fragen können sich Bürger und Unternehmen an das Amt für Wirtschaftsförderung wenden unter der Telefonnummer 07751/86 26 03 oder per E-Mail (kai.mueller@landkreis-waldshut.de).