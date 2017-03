Kreis Waldshut Der Landkreis Waldshut ist Schlusslicht beim Innovations-Index in Baden-Württemberg

Der Kreis Waldshut hat Nachholbedarf, was Investitionen in Forschung und Entwicklung, Patente und Existenzgründunden angeht.

Welches technologische Potenzial hat der Landkreis Waldshut? Nirgendwo in der EU ist die Innovationsfähigkeit höher als in Baden-Württemberg, allerdings ist das Potenzial landesweit sehr unterschiedlich verteilt. Der Kreis Waldshut zählt landesweit nur zum unteren Drittel. Die Statistiker errechneten hier einen Innovationsindex von 16,9, was Rang 44 unter allen 44 Stadt- und Landkreisen bedeutet – zwei Jahre zuvor war es noch Rang 42 gewesen.

Innovationen gelten als Motor für Wettbewerbsfähigkeit, Wachstum und Beschäftigung. Um die Potenziale der jeweiligen Stadt- und Landkreise Baden-Württembergs besser vergleichen zu können, haben die Statistiker einen komplexen Index entwickelt. Volkswirtin Ruth Einwiller, Referentin beim Statistischen Landesamt, präsentierte ihre Ergebnisse des Jahres 2016 jüngst in der Reihe "Statistisches Monatsheft".

Wieviel investieren die Unternehmen in Forschung und Entwicklung (FUE), welche Beschäftigtenanteile weisen forschungsintensive Industriezweige auf, wie viele Existenzgründungen gibt es in diesem Bereich und wie hoch ist die Patentdichte? All diese Einzelindikatoren fließen in die Berechnungen ein. Aus den Teilindikatoren Niveauindex (zählt dreifach), der den technologischen Ist-Zustand erfasst, und dem Dynamikindex (zählt einfach), der die Veränderungsraten erfasst, ergibt sich der Gesamt-Innovationsindex.

Der baden-württembergische ist europaweit spitze, begünstigt durch Firmen wie Daimler, Bosch und ZF Friedrichshafen, einem Netz innovativer Zulieferer und Dienstleister, Hochschulen und öffentlicher Forschungseinrichtungen: Die technologische Spitzenregion im Land wiederum ist und bleibt die wirtschaftsstarke Region Stuttgart mit ihren High-Tech-Hochburgen Böblingen und Stuttgart. Ihren Platz im Siegertrio behauptet haben gegenüber dem Jahr 2014 zudem die Regionen Rhein-Neckar und Donau-Iller.

Unter allen Stadt- und Landkreisen im Land Baden-Württemberg landete der Kreis Waldshut mit seinem Gesamt-Innovationsindex von 16,9 auf dem 44. Rang (2014: 42. Rang mit 20,5). Den höchsten Gesamtindex erzielte mit einem Wert von knapp 68 einmal mehr der Kreis Böblingen, gefolgt von den Städten Stuttgart (56) und Heidelberg (53). Aufsteiger des Jahres 2016 sind die Kreise Reutlingen, Karlsruhe und Konstanz sowie die Stadt Mannheim, die allesamt ihre FUE-Aktivitäten deutlich erhöht haben, erklärt Ruth Einwiller.

Im Zweijahresvergleich verringerte sich im Kreis Waldshut der Innovationsindex von 20,5 (Jahr 2014) auf 16,9 (Jahr 2016). Im Zehnjahresvergleich liegt der heutige Wert um 3,3 Punkte niedriger als noch im Jahr 2006. Beim gewichtigen Teilindikator Niveau errechnete Einwiller für den Kreis Waldshut den Wert 9,9; das war ebenfalls der letzte Platz unter allen 44 Stadt- und Landkreisen. Das höchste Innovationsniveau erreichte demgegenüber der Klassenprimus Kreis Böblingen mit einem Wert von rund 72.

Betrachtet man die Entwicklung der Innovationsfähigkeit, gemessen im Teilindex Dynamik, erreichte der Landkreis Waldshut zuletzt einen Wert von 37,7 und landete damit auf Platz 39 im Land Baden-Württemberg.