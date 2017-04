Kreis Waldshut Der Kreisseniorenrat Waldshut ist engagiert für ältere Bürger

Der Kreisseniorenrat Waldshut wählt seinen Vorstand neu. Ärztliche Versorgung, Digitalisierung und Nahverkehr sind Schwerpunktthemen.

Wahlen und Berichte standen im Mittelpunkt der Mitgliederversammlung des Kreisseniorenrats Waldshut (KSR) im Kommunikationsraum der Sparkasse Hochrhein in Waldshut. Neu in das Gremium des geschäftsführenden Vorstands rückte Susanne Mutter aus Laufenburg ein. Erneut das Vertrauen der Delegierten erhielten Gernot Strohm (Albbruck, Vorsitzender), Alfred Laffter (Görwihl, stellvertretender Vorsitzender), Wolfram Kremp (Remetschwiel, stellvertretender Vorsitzender), Anita Tröndle (Höchenschwand, Rechnerin), Margit Jarday (Schachen, Schriftführerin), Bernd Seifert (Bad Säckingen; „Senioren aktuell“) und Alfred Lins (Dogern, Öffentlichkeitsarbeit).

Dem erweiterten Vorstand gehören die Vorsitzenden der Stadt- und Seniorenräte, sowie Detlef Kaleja (Waldshut), Paul Eschbach (Rüßwihl), Hermann Schwab (Küssaberg) Erich Strittmatter (Grafenhausen) und Johannes Stecher (Hogschür) an. Nicht gewählt, aber dennoch zum erweiterten Vorstand gehören die Vertreter des Landratsamts, der Caritas, der Diakonie, der Awo, des VdK und des DRK.

Mit aktuellen Zahlen wartete der Vorsitzende Gernot Strohm in seinem Bericht auf: „In Baden-Württemberg sind 2,7 Millionen Bewohner über 60 Jahre alt, im Kreis Waldshut sind es 40 000 von 165 000.“ Die Arbeit des Kreisseniorenrates sah er nicht nur auf die älteren Menschen, sondern als generationenübergreifend ausgerichtet. Als Hauptanliegen bezeichnete er die ärztliche Versorgung auf dem Land, den Personennahverkehr, den Einbezug der Senioren in die Digitalisierung („Senioren ans Netz“) und die Bildung von Stadt- und Ortsseniorenräten.

Nicht unerwähnt ließ er die derzeit laufende Krankenhausdiskussion: „Denken Sie nicht nur über die Standorte nach“, so sein Appell an die Verantwortlichen, „berücksichtigen Sie dabei auch die Menschen!“

Über die Bildungsakademie 55 plus informierte Wolfram Kremp. Für die nahe Zukunft kündigte er unter anderem eine Rosenführung in Nöggenschwiel, einen Kurs zur Handhabung von Smartphones und Tablets, einen Workshop zum Thema Ehrenamt, einen Vortrag über Martin Luther und eine Stadtführung zum jüdischen Leben in Tiengen an.

Aktuelle seniorenspezifische Themen sind der Inhalt des dreimal im Jahr erscheinenden Infoblatts „Senioren aktuell“, für das Bernd Seifert zuständig ist. „Wir verschicken es an 98 Seniorengruppen, 39 Pflegeeinrichtungen und an alle 32 Bürgermeister“, teilte er mit. Das Projekt „Seniorenfreundlicher Service“, bei dem Firmen, Betriebe, Banken und soziale Einrichtungen für deren Seniorenfreundlichkeit zertifiziert werden, beleuchtete Alfred Laffter. Als Beispiel für einen vorbildlich funktionierenden Ortsseniorenrat stellte Heinrich Bährle die Küssaberger Einrichtung Pro Sen vor. „Gemeinsam statt einsam ist unser Motto“, sagte er und verwies auf mehr als 100 Dienstleistungen für die älteren Bürger der Gemeinde. Der abschließende Dank Gernot Strohms galt Marketingleiter Peter Kaiser von der Sparkasse, dies nicht nur für die kostenlose Bewirtung, sondern auch für die finanzielle Unterstützung bei der Herausgabe des Infoblatts „Senioren aktuell“.