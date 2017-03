Kreis Waldshut Der CDU-Kreisverband Waldshut kritisiert Wahlkampfveranstaltungen der türkischen Regierung in Deutschland

Der CDU-Kreisverband Waldshut spricht sich klar gegen Wahlkampfveranstaltungen türkischer Regierungsmitglieder in Deutschland aus, die Anhänger für ihr Regime anstacheln wollen.

Die Diskussion um Auftritte türkischer Regierungsmitglieder bei Wahlkampfveranstaltungen in Deutschland ist auch für den CDU-Kreisverband Waldshut ein Thema. „Wenn unter vorgetäuschten Voraussetzungen eine Veranstaltung angemeldet wird, die sich dann als Wahlkampfveranstaltung entpuppt, grenzt das an Missbrauch der Versammlungs- und Demonstrationsfreiheit in Deutschland.“ Dies erklärten in einer gemeinsamen Mitteilung der CDU-Kreisvorsitzende und Landtagsabgeordneter Felix Schreiner, die stellvertretenden Kreisvorsitzenden und Bundestagsabgeordneten Gabriele Schmidt und Thomas Dörflinger sowie Dieter Zauft. Für Vorwürfe, die vom Grundgesetz geschützte Versammlungsfreiheit werde damit eingeschränkt, sieht die CDU im Landkreis Waldshut keinen Anlass.

Es sei doppelzüngig, wenn sich die Türkei auf diese Freiheit berufe. „Wer sich von Rechtsstaatlichkeit und Pressefreiheit verabschiedet, darf sich solcher Argumente nicht bedienen“, so die CDU-Abgeordneten. Der Fall des deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel, der in der Türkei in Untersuchungshaft sitzt, sei ein deutliches Zeichen dafür, wie es um die Pressefreiheit in der Türkei bestellt ist. Auch zu einem autoritären Staat müssten diplomatische Kanäle offengehalten werden. Aber es sei ein schlechtes Zeichen, wenn türkische Regierungsmitglieder in Deutschland Anhänger für das türkische Regime anstacheln würden. „Wir können von der Türkei nicht Rechtsstaatlichkeit und Pressefreiheit fordern und ihnen gleichzeitig in Deutschland Raum geben, für ihre eingrenzende Politik zu werben“, so Felix Schreiner.