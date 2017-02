Kreis Waldshut Deponie Münchingen: Erfolgreiche Umsiedelung von Eidechsen

Bau- und Umweltausschuss des Kreistages berät über Abschlussbericht für Ertüchtigung der Erdaushub-Deponie in Münchingen. Neuer Lebensraum für Reptilien

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Der Bau- und Umweltausschuss des Kreistages stimmte in seiner jüngsten Sitzung der Schlussrechnung der Behringer GmbH Hüfingen für die geleisteten Arbeiten zur Entwässerung der Erdaushub-Deponie in Münchingen über 149 000 Euro zu. Aufgrund geringerer Erdarbeiten lag die Endabrechnung um 9175 Euro unter dem Angebotspreis.

Vorgestellt wurde das Projekt von Tim Gerhäusser und Elmar Weißenberger vom Amt für Abfallwirtschaft. Die Arbeiten konnten bei guter Witterung im September und Oktober ausgeführt werden. Alles sei problemlos verlaufen, so kommentierte Landrat Martin Kistler, obwohl vor Beginn der Bauarbeiten auf dem Areal Eidechsen festgestellt wurden. Daher war ein arten- und vogelschutzrechtliches Gutachten erforderlich, das vom Büro für Landschaftsökologie Laufer aus Offenburg erstellt wurde. Die "umweltschutzrechtliche Vergrämung" der Eidechsen führte das Unternehmen Bongertz aus Haslach durch, die Reptilien wurden in neu geschaffene Lebensräume umgesiedelt. Für diese Maßnahmen entstanden Kosten in Höhe von 23 300 Euro.



Die Eröffnung der Erdaushubdeponie fand im Oktober statt. Bis Ende 2016 wurden bereits 2000 Kubikmeter belasteter Erdaushub aus den Gemeinden Wutach, Stühlingen, Grafenhausen und Häusern angeliefert. Finanziert wurden die Arbeiten aus Mitteln des Wirtschaftsplanes 2016. Die restlichen Gelder wurden aus nicht realisierten Maßnahmen dem Vermögensplan entnommen. Die Schlussrechnung wurde vom Ingenieurbüro Henseleit (Waldkirch) geprüft.