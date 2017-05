Kreis Waldshut Das plant der Naturpark Südschwarzwald im Jahr 2017

Der Naturpark Südschwarzwald fördert im Jahr 2017 76 Projekte für 1,6 Millionen Euro. Als strategische Schwerpunkte sollen eine Mountainbike-Konzeption entwickelt und die Umweltbildung ausgebaut werden. An der Mitgliederversammlung in Freiburg wurde die Vorsitzende Marion Dammann in ihrem Amt bestätigt.

Freiburg/Kreis Waldshut – Der Naturpark Südschwarzwald fördert in diesem Jahr 76 Projekte mit einem Gesamtvolumen von 1,6 Millionen Euro. Strategische Schwerpunkte des Programms und der künftigen Arbeit liegen unter anderem in den Bereichen Mountainbike-Konzeption, Naturpark-Schulen, Umweltbildungsprojekte, Themenpfade sowie Infrastruktureinrichtungen, informiert der Naturpark in einer Pressemitteilung. „Der Naturpark ist eine wichtige Entwicklungsagentur in der Region. In den vergangenen 17 Jahren hat er 1240 Projekte mit einem Gesamtwert von zirka 10,4 Millionen Euro Fördermittel auf den Weg gebracht. Dadurch wurden Investitionen in Höhe von rund 20 Millionen Euro ausgelöst“, sagte die Vorsitzende des Naturparks Südschwarzwald, Lörrachs Landrätin Marion Dammann, an der Mitgliederversammlung in Freiburg.

Kulinarische Veranstaltungen: Naturpark-Geschäftsführer Roland Schöttle präsentierte die schon traditionellen Naturpark-Veranstaltungen „Brunch auf dem Bauernhof“ und „Naturpark-Märkte“. Sie sind, so Schöttle, die „Flaggschiffe der Regionalvermarktung“. In diesem Jahr gibt es 22 Naturpark-Märkte über den gesamten Südschwarzwald verteilt. Marion Dammann bezeichnete die Naturpark-Märkte als "regionale Schaufenster, die qualitativ hochwertige Produkte unserer Heimat bewerben und gezielt die dahinterstehenden Kleinbetriebe und Initiativen aus dem Südschwarzwald unterstützen“. Weiterer Höhepunkt im kulinarischen Naturpark-Jahr 2017 sind der vierte Badische Kräutertag in Münstertal am 2. Juli und der Brunch auf dem Bauernhof am 6. August.

Naturpark-Geschäftsführer Roland Schöttle präsentierte die schon traditionellen Naturpark-Veranstaltungen „Brunch auf dem Bauernhof“ und „Naturpark-Märkte“. Sie sind, so Schöttle, die „Flaggschiffe der Regionalvermarktung“. In diesem Jahr gibt es 22 Naturpark-Märkte über den gesamten Südschwarzwald verteilt. Marion Dammann bezeichnete die Naturpark-Märkte als "regionale Schaufenster, die qualitativ hochwertige Produkte unserer Heimat bewerben und gezielt die dahinterstehenden Kleinbetriebe und Initiativen aus dem Südschwarzwald unterstützen“. Weiterer Höhepunkt im kulinarischen Naturpark-Jahr 2017 sind der vierte Badische Kräutertag in Münstertal am 2. Juli und der Brunch auf dem Bauernhof am 6. August. Naturpark-Schulen: Neben diesem klassischen Aufgabenfeld hat sich der Naturpark seit einiger Zeit vermehrt den Bereichen Bildung für nachhaltige Entwicklung sowie Architektur und Siedlungsentwicklung zugewandt und wird diese Themen künftig noch vertiefen. „Mit großer Freude sehen wir den Erfolg der Naturpark-Schulen, die zum Ziel haben, unsere außerschulischen Partner aus den Bereichen Natur und Kultur in den Bildungsplan einzubinden. Nach dem erfolgreichen Start in der Primarstufe soll das Konzept nun auf die Sekundarstufe ausgeweitet werden“, sagte Dammann. Das Programm „Naturpark-Schule“ ist laut Pressemitteilung zu einem stattlichen Netzwerk von 19 Schulen in 16 Gemeinden angewachsen, das deutschlandweit Vorbild geworden ist. Und das Interesse der Naturpark-Gemeinden an diesem Schwerpunktprojekt sei weiterhin groß.

Neben diesem klassischen Aufgabenfeld hat sich der Naturpark seit einiger Zeit vermehrt den Bereichen Bildung für nachhaltige Entwicklung sowie Architektur und Siedlungsentwicklung zugewandt und wird diese Themen künftig noch vertiefen. „Mit großer Freude sehen wir den Erfolg der Naturpark-Schulen, die zum Ziel haben, unsere außerschulischen Partner aus den Bereichen Natur und Kultur in den Bildungsplan einzubinden. Nach dem erfolgreichen Start in der Primarstufe soll das Konzept nun auf die Sekundarstufe ausgeweitet werden“, sagte Dammann. Das Programm „Naturpark-Schule“ ist laut Pressemitteilung zu einem stattlichen Netzwerk von 19 Schulen in 16 Gemeinden angewachsen, das deutschlandweit Vorbild geworden ist. Und das Interesse der Naturpark-Gemeinden an diesem Schwerpunktprojekt sei weiterhin groß. Wiesenmeisterschaft: In diesem Jahr findet die fünfte Wiesenmeisterschaft statt. Dabei werden artenreiche Wiesen von interessierten Landwirten gemeldet und nach botanisch-ökologischen Kriterien, vor allem aber auch nach ihrer Eignung aus landwirtschaftlicher Sicht beurteilt. Gemeinsam mit dem Partner-Naturpark in den Vogesen (Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges) werden seit 2013 Wiesenmeisterschaften im Südschwarzwald und in den Vogesen ausrichten. Das Projekt wird in Zusammenarbeit mit dem Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverband durchgeführt.

In diesem Jahr findet die fünfte Wiesenmeisterschaft statt. Dabei werden artenreiche Wiesen von interessierten Landwirten gemeldet und nach botanisch-ökologischen Kriterien, vor allem aber auch nach ihrer Eignung aus landwirtschaftlicher Sicht beurteilt. Gemeinsam mit dem Partner-Naturpark in den Vogesen (Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges) werden seit 2013 Wiesenmeisterschaften im Südschwarzwald und in den Vogesen ausrichten. Das Projekt wird in Zusammenarbeit mit dem Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverband durchgeführt. Sportliche Veranstaltungen: Im Bereich des nachhaltigen Sporttourismus wird der Schwerpunkt in den nächsten Jahren neben der Neukonzeption des Mountainbike-Wegenetzes auf eine qualitative Weiterentwicklung des Wanderwegenetzes im Naturpark nach dem neuen Wander-Handbuch gelegt.

Im Bereich des nachhaltigen Sporttourismus wird der Schwerpunkt in den nächsten Jahren neben der Neukonzeption des Mountainbike-Wegenetzes auf eine qualitative Weiterentwicklung des Wanderwegenetzes im Naturpark nach dem neuen Wander-Handbuch gelegt. Umweltbildung: Im Bereich Umweltbildung unterstützt der Naturpark Projekte wie den Aktionstag Waldherbst im Waldhaus Freiburg oder den Feldberger Vogel-Tag, darüber hinaus naturpädagogische Veranstaltung auf dem Schulbauernhof Domäne Hochburg sowie das Schulprojekt zu Luchs und Wolf mit dem Wildbiologen Peter Sürth.

Im Bereich Umweltbildung unterstützt der Naturpark Projekte wie den Aktionstag Waldherbst im Waldhaus Freiburg oder den Feldberger Vogel-Tag, darüber hinaus naturpädagogische Veranstaltung auf dem Schulbauernhof Domäne Hochburg sowie das Schulprojekt zu Luchs und Wolf mit dem Wildbiologen Peter Sürth. Naturparkplan: Zentrales Ereignis ist laut Pressemitteilung die Fortschreibung des in die Jahre gekommenen Naturpark-Plans. Zusammen mit der Firma Suedlicht aus Freiburg finden 2016/17 zahlreiche Veranstaltungen statt, bei dem sich Mitglieder und Akteure des Naturparks bei Workshops aktiv in den Planungsprozess einbringen können. Für die Bevölkerung gab es Beteiligungsmöglichkeiten auf den Naturpark-Märkten, wodurch eine noch größere Identifikation mit dem Naturpark erreicht werden sollte. Im Mai 2017 läuft die letzte Beteiligungsphase, die Online-Werkstatt, bei der die Ziele in den bisher erarbeiteten Handlungsfeldern bewertet und Projektideen abgegeben werden können.

Größter Naturpark Deutschlands