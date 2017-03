vor 1 Stunde Dana Coordes Exklusiv Das neue Leben nach der Flucht: Drei Syrer berichten von ihrem Weg in den Arbeitsmarkt

Drei junge Männer berichten, wie sie in Deutschland Fuß gefasst haben. Sie arbeiten in Berufen, die sie in der Heimat gelernt haben. Dass es andere Flüchtlinge gibt, die nicht arbeiten wollen, können sie nicht nachvollziehen.