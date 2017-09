Kreis Waldshut Das muss beim Pilzsammeln beachtet werden

Das feucht-warme Wetter bietet den idealen Nährboden für Pilze. Bevor die Pilzsammler allerdings in den Wald starten, erklärt Forstbezirksleiter Johannes Stowasser, was beim Suchen erlaubt ist und worauf Sammler achten müssen.

St. Blasien – Ab in die Pilze – dem Genuss eines Pilzpfännles steht derzeit nichts im Wege. Seit Wochen freuen sich Pilzliebhaber über die reiche Ernte von frischen Pfifferlingen oder edlen Steinpilzen. Für einen verantwortungsvollen Pilzsammler ist es aber selbstverständlich, die Natur dabei nicht zu schädigen und gewisse Regeln einzuhalten. Darüber spricht Forstbezirksleiter Johannes Stowasser.

Mit geschultem Blick entdeckt ein Pilzsammler zwischen Laub, Steinen, Grashalmen und Blaubeersträuchern leckere Speisepilze. Dieses Jahr ist schon kurze Zeit später sein Stoffbeutel gefüllt. Weitere Pilze lässt er stehen, denn er weiß, dass das Sammeln nur in haushaltsüblichen Mengen gestattet ist. „Ein Kilogramm pro Sammler und Tag für den eigenen Bedarf sind erlaubt“, präzisiert Stowasser. Doch, betont er, diese Regelung sei auf Vertrauensbasis an die Pilzsammler gerichtet. Denn kontrollieren könne man sie nicht.

Während das Sammeln im normalen Umfang unproblematisch ist, bereiten Johannes Stowasser die Pilzernter Kopfschmerzen, die diese Delikatesse säckeweise aus dem Wald schleppen, um mit ihr gewerblich zu handeln. Sammeln im großen Stil ist verboten. „Demjenigen, der damit erwischt wird, können sie genommen und ein Bußgeld aufgebrummt werden“, sagt Stowasser.

Weil Pilze ein wichtiges Element im Ökosystem Wald sind, empfiehlt Stowasser, sie nicht aus dem Boden herauszureißen, sondern mit einem scharfen Messer abzuschneiden. „Den Steinpilz, die Marone und den Parasol sollte man grundsätzlich schneiden.“ Andernfalls zerstöre man das unterirdische Rhizom, das die Pilze nachwachsen lässt. Hingegen dürfe man den Pfifferling mit seinem weit verzweigten Wurzelgeflecht vorsichtig abdrehen. Wenn dann ein bisschen Wärme, Licht und Feuchtigkeit vorhanden sind, keimen die kleinen Sporen sofort wieder.

„Was der Mensch als Pilz erntet und verspeist, ist eigentlich nur die Spitze eines Pilzes, der Fruchtkörper, und nur ein kleiner Teil des eigentlichen Pilzgeflechts." Der oberirdische Teil wird auch für die Verteilung der Sporen und damit die Vermehrung der Pilze benötigt. Mitgetragen werden die Sporen mit dem Wind, aber auch am Haar eines Tieres oder am Blech eines Vollernters haftend, erzählt der Fachmann.

„Der Pilz wächst eigentlich ganzjährig im Boden mit seinen Pilzfäden, genannt Pilzhyphen“, so Stowasser. Im Boden liege ein ganz feines Härchengeflecht, meist auch um Baumwurzeln und Strauchwurzeln herum. Bäume und Pilze gehen in der Regel – eine Ausnahme sei der Hallimasch, der einem Baum schadet – eine Lebensgemeinschaft ein, indem der Baum die Letzteren ernährt. Dafür hilft ihm der Pilz, Schadstoffe herauszufiltern, die er mit dem Wasser aufnehmen würde, und sich mit Nährstoffen zu versorgen.

Unabhängig davon, beschäftigt es Stowasser, dass sich die quer durch den Wald streifenden Pilzsucher meist keine Gedanken machen, was ihr Verhalten für die scheuen Waldbewohner bedeutet, vor allem, wenn sie in den frühen Morgenstunden oder späten Abendstunden kommen. Ausdrücklich betont Stowasser, dass Wanderer oder Radfahrer, die auf den Wegen bleiben, das Wild nicht beunruhigen. Anders die Pilzsammler, die gerade abseits der Wege suchen. Das gestörte Wild fliehe und verstecke sich in sogenannten Dickungen und höher gewachsenen Kulturen, wo es gegen den Hunger die Rinde der Jungbäume anfrisst oder die Triebe verbeißt, so Stowasser. „Es gibt Gebiete, die wir als Ruhezone ausgewiesen haben, wo wir Jäger ganzjährig nicht drin jagen“, verrät er. Zum Wohle des Wilds sollten seiner Meinung nach diese ausgewiesenen Ruhezonen auch für Pilzsammler gelten. Dann habe man einen guten Kompromiss geschlossen, findet Stowasser.