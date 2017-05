Kreis Waldshut Das Landratsamt Waldshut dankt langjährigen Mitarbeitern für ihren engagierten Dienst

Jubilare im Landratsamt Waldshut erhalten Ehrungen für ihre lange Zugehörigkeit. Zudem werden Mitarbeiter in den Ruhestand verabschiedet.

Im Landratsamt Waldshut wurden sechs Arbeitsjubilare von Landrat Martin Kistler geehrt und drei Ruheständler im Rahmen einer Feierstunde verabschiedet. Im Kreis der zuständigen Dezernenten und Amtsleiter dankte der Landrat den langjährigen Mitarbeitern für ihre geleistete Arbeit und ihr Engagement. Namens der Belegschaft des Landratsamts sprach Personalratsvorsitzende Marietta Heyn Anerkennung und Dank für die vielen Jahre der Zusammenarbeit aus. Dies schreibt das Landratsamt in einer Pressemitteilung.

In den Ruhestand verabschiedete Kistler den Fernmeldehandwerker Gerhard Morath, der seit 39 Jahren im Öffentlichen Dienst stand und ab 2011 als Elektrofachkraft im Team der Haustechnik des Landratsamts Waldshut arbeitete. Ebenso offiziell verabschiedet wurden Joachim Behringer, Streckenwart des Straßenbauamts, und Karl-Heinz Sänger, Abteilungsleiter der Gewerbeaufsicht, Altlasten und Abfall des Umweltschutzamts. Joachim Behringer war seit 1978 im Dienst der Straßenmeisterei Bad Säckingen tätig und ist Anfang des Jahres in den Ruhestand getreten. Karl-Heinz Sänger war über 40 Jahre im Öffentlichen Dienst tätig, wovon er seit 1995 beim Landratsamt Waldshut und dessen Katastrophenstab arbeitete. Für 40 Jahre Zugehörigkeit zum Öffentlichen Dienst mit einer Urkunde ausgezeichnet wurden Lucia Mollmann, Sachbearbeiterin des Kommunal- und Rechnungsprüfungsamts, und Ulrich Beck, Sachbearbeiter im Jobcenter für Registraturarbeiten. Für 25-jährige Zugehörigkeit zum Öffentlichen Dienst wurden Cornelia Taubert, Mitarbeiterin der Cafeteria der Waldtorschule, Thomas Stoll, Straßenwärter des Straßenbauamts der Straßenmeisterei Görwihl-Segeten, Sabine Langendorf, Verwaltungsfachwirtin im Amt für Soziale Hilfen, Behinderten- und Altenhilfe, und Brigitte Baron, Betreuungskraft an der Wutachschule, geehrt.