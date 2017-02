Kreis Waldshut Das Amt für Wirtschaftsförderung und Tourismus bietet einen Kurs Blitz-Englisch für Gastgeber an

Das Amt für Wirtschaftsförderung und Tourismus bietet einen Kurs Blitz-Englisch für Gastgeber an

Im Kurs Blitz-Englisch für Gastgeber vom Amt für Wirtschaftsförderung und Tourismus lernen Vermieter von Ferienzimmern und Mitarbeiter von Tourist-Informationen wichtige Redewendungen und trainieren Kurz-Gespräche in Englisch, um ausländische Gäste besser betreuen zu können.

Kreis Waldshut – Durch die wachsende Zahl ausländischer Gäste gewinnen Fremdsprachen, vorrangig Englisch als weltweite Tourismussprache, immer mehr an Bedeutung. Mit dem praxisnahen Schnellkurs "Blitz-Englisch" für Gastgeber und Tourist-Infos bietet der Landkreis Waldshut zusammen mit der IHK Nordschwarzwald und der Schwarzwald Tourismus GmbH die Möglichkeit an, die Kommunikation mit internationalen Gästen in der Tourismusbranche gezielt zu trainieren.

Inhalt des Kurses sind unter anderem Standardformulierungen im Schriftverkehr, die Beschreibung des eigenen Angebots, Buchungsbestätigungen und allgemeine Redewendungen in der Tourismusbranche. Trainiert werden auch kurze Gespräche, in denen man die Gäste begrüßt, ihnen etwas zeigt oder erklärt. Der Kurs "Blitz-Englisch" findet am Freitag, 24. März, von 9 bis 14 Uhr im Landratsamt Waldshut, Kaiserstraße 110, statt. Die Teilnahmegebühr beträgt 30 Euro. Eine Anmeldung bis zum 8. März ist erforderlich. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Weitere Informationen und das Anmeldeformular gibt es im Internet (www.landkreis-waldshut.de, Rubrik Tourismus) oder unter Telefon 07751/86 26 06, Amt für Wirtschaftsförderung und Tourismus.