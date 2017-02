vor 1 Stunde David Rutschmann, Lukas Schäfer und Jonathan Boese Exklusiv Kreis Waldshut Darum haben Narren immer einen flotten Spruch auf den Lippen

Flotte Sprüche gehören zur Fasnacht dazu wie Häser, Masken und Umzüge. Viele Zünfte am Hochrhein haben ihre eigenen Fasnachtssprüche, ein Großteil nimmt lokale Personen oder Gegebenheiten auf die Schippe. Bei den Sprüchen geht es aber nicht um Beleidigungen, sondern um Kontaktaufnahme mit Narrenfreunden. Was hinter den Sprüchen steckt und welche Sprüche die Zünfte am Hochrhein an Fasnacht rufen, erfahren Sie hier: