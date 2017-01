Kreis Waldshut Darauf müssen Bürger beim Altpapiersammeln achten

Das Landratsamt weist auf Probleme bei Altpapiersammlungen der Vereine hin. Bürger werden gebeten, keine Kartonagen mehr als Behälter für das Altpapier zu benutzen und kein verunreinigtes Papier zu entsorgen.

Kreis Waldshut – Der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft des Landkreises Waldshut hat in einer Pressemitteilung auf Qualitätsprobleme bei den Altpapiersammlungen durch Vereine hingewiesen und appelliert an die Bürger, nur geeignetes Material bereitzustellen.

Seit vielen Jahren erfassen Vereine im Landkreis Waldshut im Rahmen von Straßensammlungen für den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Altpapier. Das Landratsamt: "Diese Zusammenarbeit hat sich bewährt und der Landkreis Waldshut wird die Vereine auch in Zukunft weiterhin unterstützen." Aus aktuellem Anlass weist der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft des Landkreises darauf hin, dass die Qualität des Altpapiers aus den Straßensammlungen stark abgenommen habe. Dies liege vor allem am mittlerweile hohen Anteil miterfasster Kartonagen. Dies führe dazu, dass das gesammelte Papier am Markt oft nicht mehr als sortenreines und wertvolles Altpapier verwertet werden kann, sondern nur noch als Mischpapier. Deshalb bittet der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft alle Bürger, Altpapier für die Straßensammlungen der Vereine nur noch mit Schnüren gebündelt bereitzustellen. Hierdurch werde den Vereinen die Arbeit erheblich erleichtert. Das Landratsamt: "Künftig werden Kartonagen, die als Behälter für das Altpapier dienen, bei den Altpapier-Sammlungen der Vereine im Landkreis Waldshut wieder an Ort und Stelle zurückgestellt und nicht mitgenommen."

Der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft weist auf die Sammelhinweise im Müllkalender hin: Von den Vereinen wird nur gutes Papier gesammelt wie Zeitungen, Zeitschriften oder Prospekte. Verunreinigtes Papier, beschichtetes Papier, braunes Papier, beschichtete Papiertüten, Kartonagen und ähnliches dürfen hingegen nicht zur Sammlung bereitgestellt werden.