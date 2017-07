Kreis Waldshut Co-Geschäftsführer soll die Spitäler Hochrhein GmbH retten  Die wichtigsten Fragen und Antworten

Knapp sechs Stunden hat der Waldshuter Kreistag am Samstag hinter verschlossenen Türen getagt. Am Ende, so schien es, hat die Marathonsitzung dazu geführt, dass das Gremium enger zusammengerückt ist.

Mit großer Mehrheit stimmte der Kreistag dafür, einen Co-Geschäftsführer für die Spitäler Hochrhein GmbH einzustellen. Bereits von einem Experten wird der Standort Bad Säckingen genauer unter die Lupe genommen – und zwar ergebnisoffen, so CDU-Fraktionschef Martin Albers. Die Antworten auf die drängendsten Fragen.

Kommt es zu der angedachten Unterstützung der Geschäftsführung der Spitäler Hochrhein GmbH durch Sanierungsexperten aus Berlin?

Ja, zumindest wenn es nach dem Willen des Kreistages geht. Stimmt der Gemeinderat von Waldshut-Tiengen heute Abend ebenfalls zu, dann können die Fachleute ihre Arbeit wohl sehr bald aufnehmen. Neben Geschäftsführerin Simone Jeitner soll ein Sanierungsgeschäftsführer eingestellt werden. Da Entscheidungen in der Spitäler Hochrhein GmbH laut Fusionsvertrag nur einstimmig erfolgen können, ist die Zustimmung des Waldshut-Tiengener Gemeinderates zwingend.

Wie geht es in Bad Säckingen weiter? Wird das dortige Krankenhaus saniert oder doch durch einen Neubau ersetzt?

Auch hierüber hat der Kreistag intensiv beraten, aber noch keinen Beschluss gefasst. Landrat Martin Kistler hatte kürzlich einen Abriss des bisherigen Spitals und einen Neubau in Modulbauweise ins Spiel gebracht. Im Februar hatte der Kreistag beschlossen, das dortige Spital für 12,8 Millionen Euro zu sanieren. Da kürzlich Asbest in dem Bau gefunden wurde, war zu befürchten, dass die Sanierungskosten deutlich höher ausfallen könnten. Hier gab der Landrat im Anschluss an die Sitzung Entwarnung: „Das wird präzise erfasst und wir werden schnell zu einer genauen Darstellung kommen, aber da kann man den Ball flach halten.“ Eine Gefahr durch das Asbest könne nach derzeitigem Stand ausgeschlossen werden, sagte Kistler. In den nächsten acht Wochen, möglicherweise auch früher, soll sich klären, wie es mit dem Standort Bad Säckingen weitergehen soll. Auch die Modulbauweise wird weiter geprüft, um zu sehen, ob „eine bauliche Alternative in Betracht kommt, die schneller und kostengünstiger zu realisieren ist als eine Sanierung“. Am Beschluss vom Februar habe man in der Sitzung nicht gerüttelt, sagte Kistler, aber „man muss ihn baulich realisieren können und wissen, was kostenmäßig auf einen zukommt“. Der dafür beauftragte externe Fachmann soll sich laut CDU-Fraktionschef Martin Albers ausbedungen haben, die Untersuchungen für ein Medizinkonzept für den Standort Bad Säckingen vor dem Hintergrund der Versorgung der Bevölkerung sowie der Wirtschaftlichkeit des Standortes Bad Säckingen unter die Lupe zu nehmen.

Wie steht es um den gewünschten Ausstieg des Spitalfonds Waldshut, respektive der Stadt Waldshut-Tiengen, aus der Spitäler Hochrhein GmbH?

Im Oktober vergangenen Jahres wurde intern erstmals über den Ausstiegswunsch der Stadt Waldshut-Tiengen aus der Spitäler Hochrhein GmbH verhandelt. Die Stadt ist über den Spitalfonds mit 60 Prozent Mehrheitsgesellschafter des Unternehmens, der Landkreis trägt 40 Prozent. Wie im Kreistag nun beschlossen wurde, wird ein Anwalt mit der Wahrnehmung der weiteren rechtlichen Schritte in diesem Prozess beauftragt. Auch hier kann eine Entscheidung nur einstimmig, also mit Zustimmung der Stadt und des Landkreises, erfolgen. Die Verhandlungen dauern also an. Laut Kistler gibt es zwei Szenarien. Die Fortführung der GmbH in ihrer jetzigen Form oder den Ausstieg Waldshut-Tiengens. Es gehe jetzt darum, die beste Konstellation zu finden. Einfacher seie es natürlich, wenn es nur ein Gremium gebe. In diesem Fall den Kreistag. Allerdings sei es bislang immer gelungen, eine einvernehmliche Lösung zu finden. Kistler: „Wir können miteinander.“

Wie steht es um die wirtschaftliche Situation der Spitäler Hochrhein GmbH?

„Es ist klar, dass es so nicht mehr weitergehen kann und es eine Trendumkehr geben muss“, betonte Kistler mit Blick auf die Finanzen. Er habe die Hoffnung, dass es im nächsten Jahr wieder besser wird. Geschäftsführerin Simone Jeitner stellte in der Kreistag-Sondersitzung die derzeitige finanzielle Lage vor. Dies ist auch für die heutige Sitzung des Waldshut-Tiengener Gemeinderats geplant. Demnach sieht der Abschluss für 2015 einen Verlust von 5,8 Millionen Euro vor, für 2016 von 6,2 Millionen Euro. Hier könnten allerdings noch rund acht Millionen Euro Rückstellungen für einen Sozialplan hinzukommen. Diesen fordert der Betriebsrat für Mitarbeiter, die aufgrund der Fusion oder der Schließung der OP-Säle in Bad Säckingen zum jeweils anderen Standort pendeln müssen. Die Summe könne allerdings auch niedriger ausfallen. Hierzu läuft derzeit ein Schiedstellenverfahren, das über die tatsächliche Höhe der Rückstellung entscheiden soll.

Gibt es schon eine Schätzung für das Geschäftsjahr 2017?

Nach der Sondersitzung wurden erstmals Zahlen für das laufende Geschäftsjahr genannt. Derzeit rechnet das Unternehmen mit einem Jahresverlust 2017 von 11,99 Millionen Euro – darin eingerechnet sind derzeitige Gutachterkosten und Kosten, die durch den Sozialplan entstehen. Die Aufteilung der Kosten liegt bei rund 1,5 Millionen Euro im Spital in Waldshut und 10,5 Millionen Euro in Bad Säckingen. „Wir müssen schauen, dass die Leistung wieder nach oben geht und wir mit dem Fremdpersonal in eine andere Situation kommen“, sagte Landrat Kistler abschließend.

Wie geht es mit dem Zentralspital weiter?

Die Pläne, so Landrat Kistler, seien mitnichten auf Eis gelegt. Allerdings bräuchten die weiteren Schritte solide Vorarbeiten.

Stimmen:

Martin Albers (CDU): „Ich bin zufrieden, auch, weil wir uns sechs Stunden lang zugehört haben.“ Auch weil die Nachrichten über die Lage der Spitäler Hochrhein GmbH in einer großen Klarheit vorgetragen worden seien, sagte Albers: „Die Nachrichten gingen unter die Haut.“ Von der Erweiterung der Geschäftsführung „waren wir schnell überzeugt“. Mit Blick auf Bad Säckingen sagte Albers, dass der externe Experte sich ausbedungen haben soll, die Untersuchungen für ein Medizinkonzept für Bad Säckingen vor dem Hintergrund der Versorgung der Bevölkerung sowie der Wirtschaftlichkeit unter die Lupe nehmen zu wollen. Auch wenn man jetzt noch einmal acht Wochen warten müsse, sei die CDU-Fraktion zuversichtlich, „dass wir in acht Wochen etwas auf den Weg bringen, was die Krankenhäuser bis zum Zentralspital sichert.“

Michael Thater (FW): „Die Sitzung war ausgesprochen wichtig, denn aktuell verlieren wir pro Monat eine Million Euro in der Spitäler Hochrhein GmbH.“ Deshalb wolle und müsse der Kreistag Entscheidungen treffen. Mit Blick auf den Austrittswunsch Waldshut-Tiengen sagte er: „Wir versuchen eine einvernehmliche Lösung mit Waldshut-Tiengen hinzubekommen.“

Karin Rehbock-Zureich (SPD): „Es ist wichtig, dass wir das Vertrauen in die Entwicklung unserer Krankenhäuser wieder herstellen und die Versorgung der Bevölkerung wieder sicherstellen.“ Weiter: „Vor dem Hintergrund einer immer älter werdenden Gesellschaft haben wir die Möglichkeit und die Chance, im Bereich der Geriatrie etwas in Bad Säckingen zu entwickeln.“

Ruth Cremer-Ricken (Grüne): „Es war eine anstrengende und intensive Sitzung.“ Man sei inzwischen an einem ganz wichtigen Punkt der Daseinsvorsorge. Für sie seien die veranschlagten 8,2 Millionen Euro Rückstellungen für den Sozialplan die Obergrenze.

Klaus Denzinger (FDP): „In der schwierigen Situation, in der wir uns befinden, war es eine sehr sachliche und differenzierte Diskussion.“ Er hob zudem hervor, dass es kein weiteres Auseinanderdriften des Landkreises gegeben habe. „Wir werden versuchen, eine Krankenhausversorgung hinzubekommen, unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Aspekte. Wichtig sei jetzt, so Denzinger, das Vertrauen der Bürger wieder zurückzugewinnen. Dies sei in den vergangenen Monaten verspielt worden. (kol/dc)